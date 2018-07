Caso Balda: “Se ha evidenciado la existencia de indicios serios”

Los ecuatorianos miramos con estupefacción la manera cómo se maneja el caso Balda, especialmente por parte de los defensores del expresidente.

Las actuaciones de la defensa del exmandatario no han mostrado en absoluto una sola prueba, débil o contundente, que demuestre la no participación de su defendido. Se ha limitado a excusas como: no se puede presentar porque vive en Bélgica, no se puede presentar porque la hija se enfermó, etc. Que es persecución política, que su defendido no puede rebajarse a hablar con un policía, y una serie de infantilismos impropios de una persona madura, no se diga de un abogado con experiencia.

La labor de un abogado defensor no es la de buscar o esgrimir justificativos para que algo no se cumpla, sino la de presentar pruebas que exculpen a su defendido.

Esta manera de actuar no le hace ningún favor al “vinculado”, por el contrario, despiertan la suspicacia de la opinión pública. Hasta la fecha se ha evidenciado la existencia de indicios serios que señalan hacia la participación del vinculado, y en un juicio, las pruebas pueden también ser indicios. La defensa del “vinculado” no ha desvirtuado ninguno de esos indicios de manera sólida o contundente, todo son evasivas, vaguedades y distracciones. De seguir de esa manera, me parece que la vinculación va a terminar en acusación directa, y, las cosas se pondrán peor para el “defendido”.

Ing. José Jalil Haas