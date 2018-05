“Aún no es una solución vial el nuevo puente”

Finalmente se inauguró el anhelado nuevo puente para conectar Samborondón con Guayaquil, pero los resultados que vemos no son, hasta el momento, nada halagadores. Por el contrario, han empeorado. Y no digo que sea culpa del flamante viaducto o la desinformación. Lo que pasa es que creo que en las horas pico, en las mañanas, la gente no va a Samanes ni a la Alborada, destinos del nuevo puente. Muchos van al centro o al sur de Guayaquil. O a la Kennedy y Urdesa y por el puente de la Unidad Nacional. ¿Mal cálculo? No lo sé, pero intuyo que es por esto que hay poca afluencia de vehículos por el nuevo viaducto y mucho por el antiguo. El tráfico se ha vuelto más insoportable que nunca.

Dra. Teresa Reyes Yábar