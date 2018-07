Aún están en circulación muchos buses que contaminan el medio ambiente

Ante una denuncia aparecida la semana pasada en la página de Guayaquil Metropolitano de EXPRESO escribimos la siguiente reflexión por medio de esta carta que repite lo que ya en ocasiones anteriores otros lectores han hecho. Y es que, no solo un bus de la línea 108 es el que contamina la ciudad si no que lo es la gran mayoría de buses, por lo menos un 70 %, de los 2.500 que ruedan a diario por nuestra ciudad que van “botando un espeso humo negro”

Esto es debido a la inútil o comprometida “Revisión Vehicular” que dizque los buses aprueban 2 veces al año(¿?) ¿Para qué sirve entonces la tan cacareada revisión vehicular? Y, si acaso los señores Roche, Amador, Rentería o Lalama ponen algún reparo a las innumerables cartas-denuncias que se publican al respecto, tenemos que recalcarles que la culpa de esta contaminación no es del todo adjudicable a la calidad del diésel que usan los buses, sino y principalmente a la mala calibración de sus motores y a la ausencia de un dispositivo del tubo de escapa que se llama catalizador que sirve para amortiguar la mala combustión del motor. La prueba es que no todos los buses contaminan por igual, el otro 30 % no expelen ningún humo negro por que sí están bien calibrados y su catalizador si funciona bien.

Ing. Jorge Nazri Adum B.