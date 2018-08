“Apoyemos al cine nacional”

Aprendí a amar el pasillo gracias a Jenny Estrada y su gran obra El Museo Julio Jaramillo. Con gran expectativa fui al cine a ver la película de Cesar Cargmigniani sobre la vida de J.J. Me encantó, está muy bien hecha, bien ambientada, es entretenida y refleja a Julio Jaramillo tal como era.

Pero algo que acrecentó mi tristeza fue ver que solo estábamos cuatro personas en la gran y cómoda sala del cine. Me pregunto ¿Qué pasa con nuestra gente? ¿Por qué no aprendemos a saborear nuestra música? ¿Por qué no sentimos el orgullo que en otros países sí sintieron por J.J.? ¿Por qué no apreciamos el cine hecho en el país y con un cineasta ecuatoriano?

Martha Jurado R.