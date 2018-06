No estoy de acuerdo con la apología de la delación; ser soplón, para mí, no es algo digno de encomio; la delación pagada (“premiada” como la llama el jurista español Carlos Saiz Díaz) no debe ser institucionalizada procesalmente.

Incentivando económicamente a los informantes, delatores o soplones, (eufemísticamente llamados colaboradores eficaces), hay el riesgo de represalias de los delatados que aumentarían la violencia social.

Estimado lector si un hijo suyo estuviese en mala situación económica, ¿le aconsejaría que, para salir de ella, se vuelva un soplón?

Miguel Ulloa Paredes