Alianza del Pacífico: “Siete años perdidos”

Los cuatro países miembros de esta alianza alcanzan el 55 % de las exportaciones de Latinoamérica y se ubican en el octavo lugar del mundo. Están por seguir en negocios con todos los países del Asia y 55 estados soberanos se prestan a la integración.

Ecuador ha perdido esta brillante oportunidad. La integración no solo es económica, hace respetar el medio ambiente, la libre movilización de las personas, la investigación científica, intercambio académico y estudiantil, la promoción cultural, integración de los mercados, etc. Sin embargo, al no tener un acuerdo de libre comercio con México se hace un tanto difícil, pero la pérdida de no pertenecer durante 7 años nos ha perjudicado mucho.

Ab. Franklin Lituma Manzo