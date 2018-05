Venezuela vota con hambre y resignación

“Voy a votar por Nicolás Maduro porque solamente en revolución se pueden mantener los beneficios”, aseguró Nilse González, empleada pública de 55 años, en Caracas.

En las filas opositoras reina la división y el desánimo.

“Por primera vez en mi vida no voy a ir a votar porque estamos llevando una vida de perros, sin medicamentos, sin comida”, dijo Teresa Paredes, ama de casa de 56 años.

Pero Álvaro Toro, jubilado de 64 años, quien vive en el este de Caracas -bastión opositor-, va a votar porque “esto hay que acabarlo”. “Falcón está en capacidad de traerse chavistas descontentos y opositores”, aseguró.

El analista Luis Vicente León critica que la MUD llamara a la abstención sin decir qué hará después. El viernes, la oposición anunció que presionará por “verdaderas elecciones” tras los comicios, pero no dijo cómo.

“No va a pasar absolutamente nada, no tengo ninguna expectativa”, dijo Rafael Rangel, artista plástico de 39 años que emigró a Miami. Cientos de miles han dejado el país durante el Gobierno de Maduro.

El Gobierno venezolano nunca ha estado más aislado. La Unión Europea (UE), EE. UU. y una docena de países de América Latina no reconocerán los resultados por considerar que la elección no dio garantías a la oposición y que no será libre ni democrática.

Casi todo el círculo del gobernante, incluido el vicepresidente Diosdado Cabello, está sancionado por EE. UU. bajo acusaciones de corrupción y narcotráfico.

Pero el factor clave es el militar, según los expertos. Los máximos jefes militares, leales a Maduro, han llamado a votar, incluso a sus subordinados.

Más de 300.000 soldados y policías estarán hoy en los 14.638 centros electorales, que abrirán a las 06:00 y cerrarán doce horas después.

Reacciones

Piñera

“Cómo puede el presidente Maduro tener tanta sed y ambición de poder que está dispuesto a seguir causando tanto dolor y sufrimiento a su propio pueblo con tal de aferrarse al poder”, expresó ayer en Twitter el mandatario chileno, Sebastián Piñera.

Correa

El expresidente ecuatoriano Rafael Correa se sumó ayer al grupo de invitados que participará como acompañantes internacionales de las Presidenciales, hoy en Venezuela, cuyo sistema defendió como incuestionable pese a las críticas de los opositores.