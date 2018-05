La crisis golpea a todas las clases sociales en Venezuela

Corina vive en una casa lujosa pero no puede frecuentar restaurantes; Federico, periodista, no tiene para el cine; y Alida, vendedora, añora comer pollo pero no le alcanza. Aun con sus diferencias de clase, la crisis les cambió la vida.

Arepas sin relleno

La arepa —tortilla de maíz típica de Venezuela— se come con mantequilla y queso, pero Alida Huzz, vendedora de una favela del oeste de Caracas, no puede pagar el relleno.

“Tengo tiempísimo con ganas de comerme un arroz con pollo y papa. Tengo el arroz, papa, pero pollo no. Trabajas y trabajas y nada. Antes podías comer lo que quisieras, ahorita no”, dijo Alida a AFP.

La mantequilla cuesta 810.000 bolívares, 31 % del ingreso mínimo que el presidente Nicolás Maduro —quien busca reelegirse el domingo— ha aumentado tres veces en 2018 debido a una hiperinflación que —según el FMI— pasará de 13.800 % este año.

Entre sollozos, Reina Rojas, ama de casa del barrio, de 50 años, cuenta a AFP que su hijo mayor abandonó la universidad para trabajar de albañil en Ecuador: “Manda real (dinero) para ayudarnos”.

Su casa está llena de baldes con agua que recoge por la escasez, y electrodomésticos dañados que no puede reparar. Como Alida, recibe cada mes y medio una caja de alimentos que vende el gobierno a precios subsidiados.

“Solo vienen tres kilos de arroz, tres paquetes de espaguetis y aceite. ¿Quién vive con eso?”, cuestiona Reina, quien votará para salir de “esta pesadilla”.