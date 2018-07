Para 2019 se pospone traslado de 682 familias de Puerto Lisa

La notificación de que iban a ser reasentadas les llegó hace más de dos años. Son 682 familias las que habitan en las riberas del estero Salado, el tramo que se conoce como Puerto Lisa. Desde entonces están a la espera que aquello se concrete. Un ejecútese que se ha dilatado.

“Sabemos muy poco de esto. Es más, hay quienes creen que ya no se va a dar la reubicación”, aseguró la mañana de ayer Pilar Macías García, cuya familia, entre hijos, yernos y nietos, suman 14 miembros.

Aceptan que deben salir. Reconocen que existen riegos en mantenerse residiendo en casas que se levantan sobre palafitos. “En el terremoto del 2016 se nos cayó. La reconstruimos, y en estos días está otra vez el peligro de que se nos vaya al agua”, alega Miriam Mora Chiriguayo, quien dice que lleva 12 años viviendo en las márgenes del estero, a la altura de la calle 19 y El Oro, uno de los sectores afectados del estero, el cual es parte de un plan que abarca 11 tramos, de los cuales, siete ya han cumplido.

El reasentamiento de familias ha sido uno de los rubros sociales más intrincados políticamente en el proceso de recuperación del estero Salado, el cual se ejecuta como parte del proyecto Guayaquil Ecológico. Precisamente en el destino futuro de un nuevo gran número de familias incide en la continuación de los trabajos de remediación de este brazo de mar, vinculado con Puerto Lisa.

“Este es uno de los tramos más contaminados del estero”, dice Nelson Zambrano, subsecretario de Gestión Marina y Costera, quien asegura que de por medio existe también un problema de presupuesto, por parte del Estado.

Es por eso que desde enero pasado se conformó una mesa de trabajo interinstitucional, con técnicos y delegados de los ministerios de Ambiente y de Vivienda y Desarrollo, al igual que Interagua y Emapag, para concretar acciones.

“Hemos elaborado una propuesta técnico-económica que se la está sometiendo a estudio en cada institución, previo a la incursión en el sitio”, agrega Zambrano.

Alfonso Pesantes Manrique es el delegado del Miduvi ante este comité y es la entidad que está a cargo de definir el número de familias que deben ser reasentadas y de construir los parques lineales en cada ribera.

“Mientras no se defina a dónde se trasladará a las familias, no se podrán construir los parques lineales”, dice Pesantes. “El Gobierno no tiene por este momento programas de viviendas en la ciudad”.

Una de las decisiones que tomó la mesa interinstitucional, es pedir que se declare en emergencia al estero Puerto Lisa, que abarca 5,8 km. Para esto se le prepara al ministro de Ambiente un informe especial que sustente esta declaratoria.

Pesantes cree que el próximo año recién se iniciará la construcción de parques lineales. Para entonces, las familias ya no estarán en el lugar, se tendrá que haber extraído gran parte de la sedimentación y el estero habría recuperado tramos que hoy aparecen bajo rellenos.

El camino que sigue la recuperación

3.468 familias

Ese es el total de familias que fueron reasentadas en los siete tramos en los que el proyecto Guayaquil Ecológico incursionó. Se han ejecutado obras como la construcción de 15,8 kilómetros de parques lineales. Todos estos trabajos comprenden el sector suroreste de la ciudad.

Lo que falta

La recuperación del estero Salado está dividido en once tramos, siete de estos ya han sido ejecutados. Restan 26,7 kilómetros. En esa cifra está precisamente Puerto Lisa. El último tramo -estero Las Ranas- se lo entregó en julio pasado. Se requirió una inversión de 2,4 millones de dólares.

Gran proyecto

Guayaquil Ecológico nació el 2010. Abarcaba trabajos en el estero Salado, isla Santay y la ejecución de parque Samanes. En total, el Estado destinó un presupuesto inicial de 322,2 millones de dólares y su ejecución debió haber terminado el 2017. El estero es el componente con más atraso.

Un nuevo año de espera

En enero pasado se anunció por parte del Ministerio del Ambiente que este año se iban a iniciar los trabajos de recuperación de Puerto Lisa. Aunque se ejecuta remoción de escombros, por parte de Visolit, y brigadas de la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera recorren el sector capacitando a las familias en el cuidado del estero, el gran problema -guías clandestinas de aguas residuales, acumulación de basura y estrangulamiento-, no es enfrentado de manera directa. Es lo que está pendiente.