Un carril adicional para aliviar la vía a la costa

Un nuevo proyecto ciudadano que busca darle más espacio al desfogue del intenso tráfico que se genera a diario en la entrada y salida de la vía a la costa, se une a los que realiza la administración municipal.

La propuesta, diseñada por el ingeniero Arnoldo Alencastro, analiza y expone una solución en ambos lados de la carretera, dentro de una zona que -según lo detallan expertos en un estudio publicado ayer por este Diario- ha vivido un desarrollo sin planificación.

“Aquí hay un problema gravísimo y la ampliación que está haciendo el Municipio no va a solucionar mayor cosa. Va a beneficiar, sí, a los que van a la Perimetral, pero lo grave se produce más adelante, junto al paradero de buses y el puente”, relata Alencastro.

Actualmente, el Cabildo realiza trabajos de prolongación del carril del servicio hasta la vía Perimetral, con el objetivo de aumentar un carril, pero la carretera vuelve a reducirse a la altura del primer puente. El objetivo es abrir un carril para la circulación de los buses en medio de los pilares de ambos pasos vehiculares. “Habría que ampliar un poco la base del puente, aumentar el tramo y poner vigas prefabricadas. No es gran cosa realmente. Sí hay un trabajo, pero también hay un problema y con esto se soluciona”, recalca.

Este estudio fue realizado luego de que el Municipio anunciara en marzo pasado que expropiaría el terreno de Alencastro para realizar una prolongación de la avenida del Bombero, y que estaba incluida dentro del proyecto de construcción de una estación de transferencia de desechos sólidos no contaminantes. Sin embargo, la instalación de esa planta fue detenida por el alcalde Jaime Nebot.

“Habría que meterse a mi terreno, lo digo con dolor, pero no hay otra solución. Si no me lo expropian no habría por dónde meter el camino”, indica.

Aunque Alencastro asegura no tener novedades de la expropiación que anunció el Municipio, José Miguel Rubio, director de Urbanismo, menciona que el proyecto de prolongación sigue en pie.

“Igual vamos a expropiar todo el terreno para hacer la vía y para dejar el resto como equipamiento. Probablemente allí se vea la necesidad de una terminal terrestre. ATM está haciendo los estudios para ver si es procedente hacer eso”, explica Rubio.

Respecto a la propuesta de abrir los puentes, Rubio asegura que aún no se ha considerado, pero que por ahora los trabajos que contempla el Cabildo sí incluyen la salida del paradero informal de transporte público y taxis en el primer puente. “Estamos prohibiendo que se paren los buses para tener ya tres carriles y yo no sé si la técnica me permite pasarme por en medio, pero habrá que analizar”.

En análisis en la ATM

El proyecto fue entregado al Municipio de Guayaquil el pasado 8 de junio. En el documento, dirigido al alcalde Jaime Nebot, el ingeniero Alencastro explica que su proyecto propone ampliar a cuatro carriles de ancho desde la vía a la costa, pasando por la intersección con la Perimetral, hasta llegar a la avenida del Bombero.

Una semana después, Nebot remitió el informe a Andrés Roche, gerente de Autoridad de Tránsito Municipal. Esta institución actualmente estudia su factibilidad.