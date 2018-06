Otto Villaprado: “La Contraloría trata de que haya correctivos, no el CES”

- Desde octubre pasado, usted ha presentado denuncias al Consejo de Educación Superior (CES) sobre supuestas anomalías ocurridas en la Universidad de Guayaquil. ¿No se las presentó primero al rector?

- Vale hacer la siguiente puntualización: soy vicerrector por la lista actual del rector. Esperé aproximadamente un año para ver cuál era la dirección que él tomaba respecto a la administración de la universidad. Antes del año empece á reunirme con él en forma individual, en mi oficina o en la de él, haciéndole notar de ciertas inconsistencias o irregularidades que se estaban cometiendo. Como no me escuchó, entonces nos reunimos en dos o tres ocasiones a puertas cerradas con los otros tres vicerrectores, los cuatro vicerrectores más él, y le dijimos que éramos parte del equipo, y que necesitábamos que las decisiones trascendentales de la universidad las conociéramos nosotros. Por lo menos la designación de autoridades, sean estos decanos, vicedecanos, directores de carrera, etc. (...) El señor rector no me escuchó y no nos escuchó. Por último nos dijo que él tenía su equipo de trabajo y que en base a lo que le decía su equipo era que tomaba las decisiones.

- Entonces lo hizo por escrito...

- Posterior a eso lo empecé a hacer por escrito. El 6 de octubre le hago notar que la designación de decanos no estaba enmarcada dentro de lo que establece el estatuto orgánico. Este es claro: el Consejo de Facultad escoge una terna, esa terna se la envía al Consejo Consultivo del Vicerrectorado de Formación Académica. Allí hacen las valoraciones para ver si cumplen los requisitos, quién tiene el mejor perfil. Eso lo envían al rector y de esa terna él escoge uno. Pero él no lo estaba haciendo así.

- ¿El rector no puede designar directamente a los decanos?

- No.

- ¿Y cómo lo hizo el rector?

- Cambió la figura. Les puso decanos encargados. Hice la denuncia al CES, también en octubre. Y recién hace un mes me contesta el procurador del CES y me dice que, una vez que el rector ha enmendado el error, es decir, quitarles el membrete de decanos titulares a decanos encargados, no hay ya ningún inconveniente y que por lo tanto mi denuncia se archivaba. Uno, que el procurador del CES me archiva la denuncia, no el pleno del CES. Y dos, en el estatuto orgánico de la Universidad de Guayaquil no hay la figura de decano encargado. Y por último, un encargo no se hace por más allá de 30 o 60 días. Pero ellos ya van a cumplir un año en el encargo. El vicerrector enumera algunas de sus otras denuncias presentadas al CES.

- ¿De cuántas de esas denuncias ha recibido respuesta, para desvirtuarlas o confirmarlas?

- Hasta aquí, de todas solo he tenido una respuesta que es de la designación de autoridades, pero que ni siquiera está debidamente motivada.

- ¿Es decir que la Contraloría es la que está haciendo el control que debió hacer el CES?

- Así es. Lamentablemente para la universidad, ha sido la Contraloría la que no solamente ha debido auditar la parte administrativa y financiera, sino también irse a la parte académica. Y ahí es que detecta el problema de los títulos con irregularidades en Jurisprudencia. Y es la Contraloría la que en realidad está tratando de que se hagan los correctivos y no el CES.

- El rector afirma que la mayoría de anomalías que señala la Contraloría corresponden a administraciones anteriores...

- Algunas corresponden a administraciones anteriores; otras a la suya. Pero aún así, hay algunas que no fueron denunciadas por él, a sabiendas de que se habían dado.

- Pero no todas las decisiones señaladas son de él; algunas son del Consejo Universitario.

- Algunas. No olvidemos que quien dirige el Consejo Universitario es el rector; y los decanos son designados por él.

- ¿Los otros vicerrectores han expresado su desacuerdo?

- En algún momento dos de los vicerrectores presentaron de forma verbal su desacuerdo con el rector cuando estuvimos reunidos. Pero de allí, formalmente no han hecho ningún reclamo y están en todo su derecho. Yo desde octubre de 2017 tomé distancia al ver este tipo de situaciones que se estaban dando.

- Si usted llegó como parte de ese equipo y ahora no está de acuerdo con lo que hace el rector, ¿por qué no ha renunciado?

- Yo entré por un compromiso con la Universidad de Guayaquil. Para mí sería lo más fácil renunciar. Me voy, sigo como profesor y no ha pasado nada. Pero hasta cierto punto, las denuncias que he venido haciendo han despertado a la comunidad universitaria y han hecho que otros organismos como la Contraloría empiecen a tomar acciones dentro de la Universidad. Si salgo y las denuncias las hago solo como un docente, no tendrían el mismo impacto.

- ¿Usted tiene la intención de ser rector de la Universidad?

- Por supuesto. Es un anhelo que tengo, pero en elecciones, democráticamente. Si en algún momento los docentes y estudiantes me eligen rector, con mucho gusto. Pero si la comunidad me dice no, entonces no. Pero eso no implica que lo que yo estoy denunciando tenga un sesgo político, porque estoy denunciando desde el 2017 y las elecciones son en 2021. Políticamente me hubiera convenido callarme y esperar el último año para denunciar y ganar adeptos.

Fernando Sandoya: “Designación es potestad del rector”

Fernando Sandoya, vicerrector de Formación Académica y Profesional de la Universidad de Guayaquil, explica que como no hay un Consejo Consultivo, lo que ha hecho el rector es encargar los decanatos, hasta que el Consejo Universitario apruebe el reglamento de formación académica y profesional elaborado por la administración actual.

Con ese reglamento se constituye el Consejo Consultivo que debe analizar la terna enviada por el Consejo de Facultad, para que el rector designe a las autoridades, según los estatutos. “Le hemos señalado al rector que el procedimiento de elección debería de ser más consensuado; pero es potestad de él la designación y no de los vicerrectores ni del Consejo Universitario”, dijo.

“Hay tinte político y mala fe en denuncias”

“El rector tiene dentro del estatuto universitario ciertas atribuciones que lo puede hacer sin necesidad de consultar a los vicerrectores; pero le hemos dicho que cuando quiere nuestra opinión nos llame y así lo ha hecho”, indica Gulnara Borja, vicerrectora de Investigación, Gestión del Conocimiento y Posgrado, de la alma máter, al calificar de tinte político y mala fe las denuncias que ha realizado Otto Villaprado, vicerrector de Bienestar Estudiantil.

Lamenta que antiguos colaboradores del rector Galo Salcedo, estén en un afán político de sacar ventajas del mal momento por el que atraviesa. “El vicerrector de Bienestar Estudiantil se siente desplazado; no sé cuáles son sus intenciones en esta tramoya política”.