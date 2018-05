Hay poco interés por las maestrías de la ‘Estatal’

Hace 15 días la Universidad de Guayaquil efectuó la convocatoria para los interesados en cursar seis maestrías y tres especializaciones en diferentes áreas del conocimiento. El llamado no tuvo la respuesta que esperaban las autoridades.

Solo 300 personas se interesaron en las ofertas académicas y menos de la mitad se postularon y cancelaron los $ 150 de la inscripción que les permitiría rendir el examen de conocimientos generales y el de inglés, de cuyos resultados dependía ser admitidos. De ellos, solo el 20 % aprobaron los exámenes, provocando que los cupos ofertados no se cubran en su totalidad.

Esta situación obligó a la Universidad de Guayaquil a lanzar una nueva convocatoria, cuyo plazo concluye mañana y en cuyo proceso ya suman 1.800 interesados, de los cuales 607 habían cancelado, hasta ayer, la inscripción.

El alma máter oferta nuevas maestrías luego de 20 meses de haber subido de la categoría D a la B, tras la nueva evaluación de universidades que realizó el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Ceaaces) en septiembre de 2016; y tras haber sido intervenida en 2013.

Pero ¿por qué no se llenaron las expectativas previstas en cuanto al interés de la ciudadanía que esperaba maestrías a bajo costo?

Gulnara Borja Cabrera, vicerrectora de Investigación, Gestión del Conocimiento y Posgrado, asegura que faltó hacer una mayor divulgación de las ofertas académicas, que en el caso de la Universidad de Guayaquil es muy complicado por su presupuesto limitado.

Aunque también cree que hay un poco de desconfianza por parte de la ciudadanía, que tiene como antecedente a las 5.000 personas que hicieron sus posgrados a través de las terciarizadoras que tenía la universidad y que recién completaron el proceso de titulación en el 2017, luego de estar en el limbo durante más de 10 años.

Borja no atribuye esta baja demanda a la rigurosidad que se puso al proceso selectivo. No obstante, recalca que en esta segunda llamada se les dará la oportunidad de volver a rendir el examen de admisión y de inglés, sin costo adicional, a los que participaron en la primera y no aprobaron.

Expertos consultados por EXPRESO, dicen que la Universidad de Guayaquil todavía no recupera su credibilidad y la confianza de la ciudadanía.