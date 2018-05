Más de 52.000 postularon para 7.734 cupos en la ‘Estatal’

Las carreras que oferta la Universidad de Guayaquil siguen siendo las más demandadas por los bachilleres del país. Para este primer ciclo o primer semestre del 2018, postularon 52.327 (de aproximadamente 300.000 a nivel nacional), cuya oferta fue de 7.734 cupos para nivelación.

Esta cantidad solo cubre el 15 % de la demanda de bachilleres en el país y aproximadamente el 15,2 % de los 50.575 jóvenes que rindieron la prueba Ser Bachiller en marzo pasado, en la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) y que principalmente optan por este centro de estudio público.

Fernando Sandoya, vicerrector de Formación Académica y Profesional del alma máter, reconoce que la demanda de cupos es superior a la oferta para todo el sistema educación superior del país. “En el caso de la Universidad de Guayaquil tuvo que hacer mayores esfuerzos para otorgar las 7.734 plazas definitivas”.

Incluso, dijo, se consiguieron nuevos espacios para entregar 50 cupos adicionales para la carrera de Medicina, ya que en principio solo se ofertaron 330 en esta área que sigue siendo la más demandada, al igual que Derecho (455), Comunicación Social (320) y Administración de Empresas (315).

Como dato curioso, Sandoya señaló que hubo mayor número de postulantes para la carrera de Psicología que para Ingeniería Industrial. Mientras que para Geología (44), Telemática (80) e Ingeniería de la Producción (166) se ofertaron menos plazas.

Decenas de jóvenes expresan su desazón por no haber logrado un cupo. Este es el caso de Mariela Beltrán, de 20 años, quien se graduó el año pasado y todavía no puede obtener una plaza para estudiar la carrera de Comercio Exterior. “He rendido tres veces la prueba Ser Bachiller y postulado más de siete ocasiones, pero mi puntaje me impide lograr la meta”, señala la joven, quien ayer estaba en el Departamento de Admisión y Nivelación de la ‘Estatal’ para conocer qué otras oportunidades tiene para seguir en el intento.

En esa área también estaban algunos bachilleres como Camila Vera y Danna Salazar, ambas de 18 años, quienes querían conocer los resultados de la prueba de exoneración que rindieron la semana pasada, para saltarse el curso de nivelación que empieza el 15 de mayo y dura cuatro meses.

También acudieron aquellos que deseaban información sobre el proceso de matriculación que, según dijeron, no pueden hacerlo en línea, como lo ha dispuesto la universidad.

Sandoya informó que en la nivelación, todos los alumnos, independientemente de la carrera, recibirán tres asignaturas: Matemática, Comunicación y Lenguaje, donde se ha determinado que hay mayor desnivel en la secundaria.

Aparte recibirán una materia de conocimiento relacionada a la carrera. Por ejemplo, los de Ingeniería Química también recibirán Química; los de Ingeniería Civil, Física, etc.

Los contenidos de las materias son aquellos que vieron en el colegio y no los que deberán recibir en la universidad. “Esos los recibirán cuando comiencen la carrera”, agregó.

La aprobación del curso dependerá de los propios estudiantes y del cumplimiento que estos tengan en las tareas encomendadas.

Datos

Postulaciones

Hubo el triple de postulaciones para la carrera de Psicología, que para la de Ingeniería Industrial.

Deficiencia

La deficiencia en matemáticas, detectada en la prueba Ser Bachiller, podría estar ahuyentando a los jóvenes a elegir carreras en ciencias y matemáticas.

Demanda

Las carreras de Ingeniería tienen poca demanda.