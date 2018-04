Vernaza Norte se llena de vehículos de afuera

Entre 10 y 15 minutos puede tomarle a una persona parquear en las calles de la ciudadela Vernaza Norte, en el norte de Guayaquil. Sus moradores mencionan que encontrar un espacio vacío se ha vuelto complicado para los que visitan la zona e incluso para ellos mismos cuando regresan a casa luego de su jornada laboral.

“Todos los días esto está lleno de carros. Aquí hay muchas empresas y ahora hay más personas que parquean aquí afuera y no en el centro comercial. Eso nos causa un problema grande porque llegamos y no encontramos un espacio junto a nuestras casas o no podemos sacar o entrar el carro por la misma razón”, explica Ana Landín, quien tiene su vivienda en una de las calles más cercanas al mall.

Lo mismo opina Miguel Torres, dueño de un negocio de comidas. “Que haya movimiento nos favorece, creo que si las empresas o el centro comercial no estuvieran aquí la ciudadela sería muerta, pero lo que nos causa problema son los parqueos, porque hay carros que están todo el día y no sabemos de quiénes son. A veces llegan clientes a comer y no tienen dónde estacionar y se van a otro lado. Eso nos hace perder dinero”, cuenta.

Carmen Nimo, también dueña de un restaurante, prefiere ser más precisa y menciona que el problema del parqueo se intensificó por dos razones: el cobro por estacionamiento que implementó desde febrero el centro comercial aledaño y la prohibición de parquear alrededor del parque que está detrás del mall.

“A mí me ha afectado muchísimo, porque mis ventas han bajado. Si antes vendía 30 almuerzos, ahora máximo salen 15 o 16 y es preocupante. No pueden parquearse los clientes que vienen y se nos hace un lío”.

Los vecinos no rechazan la medida que tomó el centro comercial respecto a sus horas de estacionamiento, pues sí consideran un abuso que personas que no son clientes ocupen esos espacios, pero aseguran que debido a eso el problema se trasladó al exterior.

“No podemos negarle a nadie el parqueo, pero debe haber otra solución a este problema. No es posible que ni nosotros ni nuestras familias podamos estacionar al pie y que tengamos que pagar a cuidadores que reserven los puestos o estacionar lejos de la casa hasta que un lugar se desocupe”, dice José Vinueza, otro morador.

“El control que se hace es permanente”

Es bajo e l número de multas por personas que parquean en las zonas prohibidas en la Vernaza Norte, según los datos que registra la Autoridad de Tránsito Municipal. Su comandante, el general Luis Lalama, dice que eso se debe al control que efectúan.

“La mayoría de gente aún ingresa al centro comercial. He destinado personal exclusivo para ese lugar y los conductores ya se han acostumbrado a la medida. El control que se hace es permanente”.