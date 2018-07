Las calles aún tienen dueños

Eran las 21:00 del sábado pasado cuando Doménica Chiriboga intentaba estacionar su vehículo en la avenida Circunvalación Sur, a pocos metros de la intersección con la Víctor Emilio Estrada. Al bajar del carro, una señora se le acercó y le preguntó cuánto tiempo pretendía quedarse. “Le dije que un par de horas y me dio un tique en el que se detallaba que debía pagarle cinco dólares por el parqueo. Obviamente me negué y ella me amenazó”, cuenta Chiriboga.

Tres horas después, relata, regresó por su carro y no encontró ni a la supuesta cuidadora ni uno de sus retrovisores.

Una situación parecida, pero con otro desenlace, es la que vivió Grace Pesántez la tarde del 5 de junio. “La ATM debe tomar serias medidas en el control de parqueos en las calles Aguirre y Pedro Carbo. Cinco dólares para poder parquear dos horas, y si no lo haces no te dejan parquear en un espacio público. Esto es pan de cada día”, denunció en una red social. En ese momento llamó a un agente de tránsito, pero no obtuvo una solución.

Esta problemática, abordada a inicios de año por EXPRESO, recibió críticas del alcalde Jaime Nebot, quien anunció que el Cabildo los regularía, pues “han pasado de cuidar carros a vender espacios públicos en la ciudad... vamos a tener que tomar medidas porque realmente se están convirtiendo en una mafia que no es tolerable”. Esta medida empezaría con un censo que se realizaría en las siguientes semanas y que ayudaría a definir rutas.

Meses después la alcaldía informó que el tema había sido asignado como tarea conjunta a la Autoridad de Tránsito Municipal y a la Dirección de Justicia y Vigilancia. Ambas instituciones tenían plazo hasta el 16 de junio para empezar a abordar y resolver el problema.

Sin embargo, los planteamientos siguen siendo los mismos: operativos para retirar los obstáculos de las calles y realizar vocería para que las personas conozcan que no se debe pagar por los espacios.

Xavier Narváez, director de Justicia y Vigilancia, explica que se cobra por un servicio de cuidado, mas no por la reserva de espacio, por lo que el Municipio no tiene competencia para regular las tarifas u oficios.

“Es un servicio que esta persona le da al ciudadano ante la evidente deficiencia de la policía, porque si ellos garantizaran el cuidado de algún vehículo nadie contratara a personas en la calle”, menciona.

Como solución a este problema, que se registra en varias zonas de la ciudad, él propone la implementación de parquímetros, especialmente en el centro de la urbe. Pero eso solo provocaría el desplazamiento de los cuidadores a otros sectores de Guayaquil.

Andrés Roche, gerente de la ATM, confirma que la instalación de este sistema va a provocar el aislamiento de los franeleros, pero por ahora solo se instalarán en tres avenidas del norte de la ciudad (subnota).

“El alcalde dijo que vamos a ver formas de regularlos porque en donde no hay parquímetros no está de más que se pueda buscar una forma social de adaptarlos a un trabajo formal, dando seguridad en ciertos sectores”, precisa Roche.

Una forma que aún no está definida y que, a decir del gerente de la ATM , se analizaría antes de que se acabe el año.