Otro corte de energía colma a La Puntilla y La Aurora

No es la primera vez que pasa y, ante ello, las familias dicen estar cansadas. Cansadas de tener que iluminarse con velas, de tener que desconectar sus electrodomésticos para que no corran el riesgo de quemarse y, más aún, de que sus actividades cotidianas se atrasen, suspendan o se vean afectadas a causa de los apagones.

La madrugada de ayer, luego de que la línea de subtransmisión (L1) de la subestación Dos Cerritos (que abastece de energía a Daule y Samborondón) se arranque, los habitantes de Ciudad Celeste; Villa Club y La Joya, en La Aurora; y de ciertas zonas de Durán y Daule, hicieron públicas sus quejas luego de haberse quedado sin electricidad por alrededor de cinco horas.

A las 04:52 el sector se quedó a oscuras, relata Renata Astudillo, habitante de la etapa La Delfina de Ciudad Celeste. “Tengo un hijo de meses al que intenté alimentar a las 05:30, pero fui a la cocina por su biberón y no pude prender nada. Yo no tenía ni cómo planchar mi uniforme y mi esposo, que debía imprimir un informe, tampoco lo hizo”. Todo fue un desastre, lamentó.

Otros usuarios, entre ellos Aracelly Arteaga, quien habita en Castilla (km 13 de la vía Samborondón), asimismo se vieron afectados por el tránsito. Ante la falta de electricidad en los semáforos más de un auto se peleó por cruzar a los costados: “todos pitaban al unísono. La gente iba atrasada a las escuelas, los trabajos”.

Y ni hablar de los electrodomésticos y los negocios. Solo en Castilla, de lo que supo Arteaga, a dos vecinos se les quemaron las lavadoras. Y en cuanto al área comercial, Sambolón, ubicado en la Piazza de Ciudad Celeste, no pudo vender café ni sus derivados porque no tuvo cómo conectar la máquina. “Perdimos la venta de unas 60 bebidas...”, dijo Arturo Saltos, administrador; y en la plaza comercial de Villa Club, Panadería Adriana no pudo hacer pan.

“Siempre empezamos a las 05:00 y la gente viene a comprarlos a partir de las 06:00. Ahora nos vimos obligados empezar a las 09:00, 10:00. El día prácticamente se perdió”, explicó César Suárez, supervisor del establecimiento que hizo hincapié en que el corte no fue aislado.

“Solo la semana pasada tuvimos otro de tres horas”. Vía Twitter, donde se hizo eco de las molestias, los usuarios reportaron que en los últimos dos meses, se han dado siete apagones. La mayoría de duración corta.

Respecto a lo ayer ocurrido, Francisco Rodríguez, director de distribución de CNEL Unidad de Negocios Guayas - Los Ríos, asegura que se está analizando el porqué de la desconexión. “No sabemos si fue la garúa, algún otro factor atmosférico, el choque de un auto hacia la infraestructura lo que hizo que se arranque el cable. Estamos en investigaciones, eso se determinará en los próximas tres días”.

Rodríguez, que tiene conocimiento de los reclamos incluso de los vecinos de otras ciudadelas de La Puntilla, que como ya ha reportado EXPRESO, se quejan de no ver soluciones al respecto, explica que los apagones, que se dan generalmente una vez por semana, tienen lugar sobre todo porque los vehículos se impactan contra los postes. “Esto tiende a pasar siempre de madrugada, casi todos se solucionan de inmediato”. Hay otros pocos, que los usuarios ni los sienten, reconoce, que son provocados por las aves que se electrocutan en los cables.

“Para prevenir los incidentes lo viable es colocar cableado subterráneo. Ya estamos trabajando en ello, hay un proyecto para intervenir un tramo de la vía Samborondón, pronto”.

Sobre las posibles soluciones los residentes sin embargo manifiestan no estar conformes. “Hay salidas a largo plazo, ¿Pero qué pasa ahora? Si la luz se va en el día, las farmacias, los bancos y locales de servicios se afectarán. Ahora tuvimos problemas para salir de nuestras casas. Los brazos mecánicos, por falta de luz, no servían. “Hicimos una sola fila en el lado de ingreso y salida de visitas, en hora pico pudimos haber armado un caos”, señaló Josefina Ulloa, de Ciudad Celeste.