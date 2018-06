Dos parques de Samanes se pierden entre maleza y daños

Reside en el sector hace pocos meses pero ya está pensando en mudarse, entre otras cosas porque el lugar es inseguro. Sonia Campoverde, habitante de Samanes 6, y cuyo domicilio se ubica junto a un parque descuidado, con maleza, basura y olores pestilentes, considera que ese espacio es un foco de concentración de la delincuencia porque su estructura se presta para ello.

“Como justo se forma una herradura y el parque queda conectado con las casas hemos optado por encerrarnos para que los delincuentes no vayan a ingresar a nuestras calles internas y a nuestras viviendas, cada quien tiene llave y además pagamos una alícuota para tener seguridad con guardianía privada. El parque solo se utiliza como camino y nadie hace nada por su cuidado”, sostiene.

La mujer considera que los niños del lugar no pueden salir y utilizar los juegos porque el sitio no es óptimo y la maleza no les permite, y además los vecinos se inquietan al saber que el sitio es usado por los delincuentes tanto para asaltar como para consumir, aunque “en lo personal no he visto aún a gente consumiendo”, acota.

Mercedes Rendón, residente en el sitio hace siete años y víctima indirecta de la delincuencia, asegura que sí ha sido testigo de esos actos. “El año pasado asaltaron a la enamorada de mi nieto, saliendo de esta casa le arrancharon el celular. Los ladrones se esconden en ese parque o el que queda al frente porque ambos están sucios, oscuros, con monte”.

Al descuido se suma el consumo de, supone Rendón, sustancias estupefacientes. “Justamente ayer (lunes) como a las diez de la mañana estaba un grupo de hombres, fumaban y se pasaban entre ellos”.

El área descuidada se ubica en la manzana 963, en la avenida 1C y avenida Teodoro Alvarado Oleas, principal que colinda con el parque ecológico Samanes. Pero en Samanes 7, en la avenida 1A también se registra un problema parecido: un parque mucho más grande, pasa encerrado y la maleza ha alcanzado hasta la altura de los juegos infantiles, que además lucen oxidados.

“En el barrio hay varios parques, la mayoría está bien cuidado, pero el de ese sector no. Algunos vecinos han querido solicitar al Municipio que vengan a limpiar, pero parece que no se ha podido aún”, acota Margarita Meza, residente del lugar hace 15 años.