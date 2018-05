“Solo queremos que nos dejen trabajar”

Helen Revelo lleva cuatro años viviendo en la parte exterior de la urbanización Villa España 2 y pese a que su casa fue construida y vendida con un local comercial recién hace ocho meses decidió abrir un restaurante. En ese momento, asegura, empezaron sus preocupaciones.

La ciudadela es una de las 10 que conforman el conjunto habitacional Mucho Lote 2, ubicado sobre la autopista Terminal Terrestre - Pascuales. Una zona en la que se ubican alrededor de 100 locales comerciales y en la que los restaurantes y cafeterías han ganado posición.

“Tengo poco tiempo, pero ya me han multado dos veces. El problema, asegura el funcionario que nos vino a multar, es que solo tenemos permisos para funcionar como soda bar y no como restaurante, pero por más que intentamos sacar los papeles el Municipio no nos deja”, cuenta Revelo.

Unas cuadras más allá de su local está Gladys Rentería, quien tiene un negocio de venta de cangrejos, pero durante las tardes también oferta almuerzos. “Aquí los moradores también necesitan comer otros platos, no solo jugos, tostadas o pan. Uno saca el permiso de habilitación, pero cuando vienen los municipales dicen que no podemos funcionar con ese. No sabemos qué hacer”. A Gladys le pusieron una multa de 100 dólares que tuvo que pagar ese mismo día para poder volver a abrir su negocio. “Nos dan un mes para regularizarnos, pero al final no nos dan los permisos”, asegura.

El último operativo en la zona se realizó la semana pasada y fue por esas nuevas clausuras y multas que Helen decidió conversar con sus vecinos y conformar una comitiva. Entre todos reunieron firmas e intentaron exponerle su problema al alcalde Jaime Nebot.

“Hicimos una carta y parece que sí nos van a ayudar, pero toca esperar una respuesta oficial que nos van a dar el jueves (hoy). La vecina que habló con él mencionó que había dicho que intentarían agregar tres actividades comerciales, entre ellas a los restaurantes. Muchos de nosotros ya tenemos todo listo para tramitar el permiso”, indica Antonia Pazmiño, dueña de un asadero.

La comerciante asegura que hace poco invirtió en una trampa de grasa, campana de humo y mesón de acero inoxidable, pues cuando compró la vivienda con el local nunca le informaron que había alguna restricción para poner determinados tipos de negocios. “Llevo aquí cuatro años y siempre me ponen multas y esos sellos, pero yo necesito trabajar. Solo queremos eso”.

Las moradoras han decidido mantener abiertos sus locales pese a las sanciones, pero hay otros, como Leonardo Figueroa, quien también tenía un asadero, que decidió cerrar hace poco. “Era una guerra que no iba a ganar. Me pedían planos y otros requisitos, me salía más barato poner mi negocio en otro lado”.

La solicitud, en análisis

Luego del acercamiento con el alcalde, el caso de los comerciantes de Mucho Lote 2 fue derivado al prosecretario municipal, quien, según Helen Revelo, se contactó de inmediato con el director de Urbanismo, José Miguel Rubio, para solicitarle la ampliación del uso de suelo a restaurantes y cafeterías. Sin embargo, la respuesta final la recibirán hoy.

“El alcalde me dijo que si nuestras casas ya venían con locales deben dejarnos tener los negocios y que iban a analizarlo. Esperamos una respuesta positiva”, dice Revelo.