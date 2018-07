Kennedy Norte entra en proceso de regulación

Hace casi 12 años, Betty Cisneros y su esposo decidieron poner un consultorio médico en uno de los edificios de departamentos ubicados en la ciudadela Kennedy Norte, detrás del World Trade Center. Pero debido a que el inmueble es residencial nunca pudieron sacar la tasa de habilitación que les permitiera publicitar de mejor manera su negocio. Trabajaban con miedo a las clausuras.

“Siempre quisimos regularizarnos, pero no era posible. Las normas internas de la urbanización eran específicas y en el Municipio no nos daban los permisos porque supuestamente el espacio era más pequeño del permitido. Nunca nos fue mal, pero quizás nos hubiera ido mejor si poníamos un letrero afuera del edificio”, precisa la doctora.

Ella, al igual que otros dueños de oficinas, empresas y locales comerciales pequeños que actualmente funcionan en la zona, van a poder obtener sus permisos de funcionamiento luego de la promulgación de la ordenanza que norma los usos de suelo de la urbanización Kennedy Norte y un sector aledaño a la misma y que fue aprobada en segundo debate en el Concejo Cantonal del pasado 28 de junio.

En el documento se especifica que la zona a regular “comprende territorios ubicados en un sector de intensa actividad comercial y de servicios”, por lo que la dirección de Urbanismo del Cabildo ve necesario actualizar los reglamentos.

“Es de conocimiento público que Kennedy ha venido desarrollándose por estar en una zona central y estratégica de Guayaquil, y los negocios ya no se instalan solo frente al corredor comercial, sino que también en el interior de ese corredor”, explica a EXPRESO José Miguel Rubio, director de Urbanismo del Municipio.

Según Rubio, con la ordenanza que se regula actualmente, ese sector no se permite la instalación de comercios en solares con superficies menores a 450 metros cuadrados. Sin embargo existe un sinnúmero de establecimientos que laboran en espacios más pequeños.

“La idea no es que se elimine la residencialidad, lo que estamos haciendo es regular lo que existe, siempre y cuando no cause problemas al vecino, a la vía pública, a la acera o a las peatonales”, precisa el funcionario.

Perder la paz es precisamente lo que le preocupa a Andrés Barcos, quien reside en la ciudadela desde hace 30 años. “Ya de por sí no hay en donde dejar los carros y la avenida principal tiene mucho movimiento. Esperemos que esto no se empiece a llenar de negocios”.

La falta de espacios de parqueos es otro de los problemas que aquejan a la zona, por lo que los nuevos negocios que se asienten deberán designar un lugar para el estacionamiento de los vehículos de sus clientes.

“Encontrar parqueo es difícil. Aquí hay varios cuidadores de carros que organizan un poco el caos, pero sabemos que pronto se irán porque van a poner parquímetros. Creo que eso reducirá aún más los espacios”, menciona Daniel Garay, propietario de un restaurante.

Además de la Kennedy, la ordenanza también servirá para regular los predios de una zona ubicada entre la avenida Miguel H. Alcívar y la avenida de las Américas, en donde actualmente se asientan viviendas, concesionarias de vehículos, oficinas, hoteles, consultorios médicos y el Archivo Histórico del Guayas.

Incentivo tributario por 10 años

La ordenanza impulsa la creación de espacios de estacionamiento en solares que están vacíos.

El objetivo, a decir del director de Urbanismo, es que los dueños de esos terrenos decidan destinarlos para parqueo público, y a cambio, el Municipio le concede la exoneración del 50 % en el valor del pago de sus impuestos prediales.

“Será un incentivo tributario durante 10 años... en el sector hay varios terrenos vacíos que se pueden utilizar y así descongestionar las vías”.