Las cirugías gratuitas no cesan pese a la crisis del Becerra

Al hospital León Becerra, el fantasma del cierre le sigue rondando. El dinero que les debe el Estado (9 millones de dólares) no llega y eso ha provocado que no puedan pagar a los proveedores ni al personal (esa suma pendiente alcanza ya los cuatro millones). Pero aunque los problemas económicos se agravan, la institución, que se creó hace 112 años, no quiere darse por vencida y menos aún dejar de ser el motor de cirugías gratuitas.

Ayer, decenas de padres esperaban que sus hijos fueran seleccionados para las operaciones de estrabismo, que se realizarán en el hospital gracias a Healing the Children, una misión humanitaria que llegará de Estados Unidos.

Era el primer día de preselección y no solo las salas de espera lucían llenas, sino que también decenas de personas más aguardaban en el exterior, bajo carpas.

Adentro estaba Zuly Olvera. Hace un año había acudido al mismo lugar con su hija Alice, de cuatro años, quien logró ser intervenida. Ahora acompañaba a su hermano Jerry, de 8, y tenía la esperanza de que él tuviera la misma suerte. “Muchos de nosotros no podemos pagar una operación de este tipo. Una cirugía de estas, de manera privada, cuesta entre 3.000 y 4.000 dólares”, dijo.

Junto a ella se encontraba Cindy Vélez, quien vive en Flor de Bastión. Llegó con su hija Jade, de 7 años, por recomendación de una maestra. Ella vivía en Venezuela y hace un año retornó al país junto a su esposo Javier Meléndez y a su pequeña. “Sabemos que este es el momento de que logremos que sus ojitos mejoren”, comentó.

La doctora Tania Fonseca, especialista en oftalmología pediátrica y estrabóloga, es quien está al frente de la preselección. Serán los médicos estadounidenses los que tengan la decisión final sobre los elegidos. En una semana se realizarían unas 120 cirugías en las que se corregirá el estrabismo, esa condición visual que hace que los ojos no se encuentren alineados correctamente.

El equipo profesional que estaba allí (más de 30), al igual que la doctora, son voluntarios, por lo que eso no generó gastos al hospital. Tampoco los generará la misión que llegará al país, pues ellos costearán sus pasajes, el hotel y hasta los insumos, explicó Ricardo Koenig, presidente de la Benemérita Sociedad Protectora de la Infancia, que regenta el hospital.

Esta será la tercera misión que se hará en el Becerra. “Cuando los profesionales de Healing the Children conversaron conmigo hace tres años, nos decían que ellos hacen más de cien cirugías a la semana. Yo no sabía si podía encontrar tanto niño con los ojitos desviados, pero entonces lancé una comunicación y vinieron 380”, recordó Koenig.

El hospital espera también una donación de equipos. Luchan por no cerrar.

El IESS entregó el anticipo

El dinero que deben el Ministerio de Salud y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) al hospital aún no llega, pero esta última institución cumplió ya con un convenio para anticipar un pago por las atenciones futuras a los afiliados. La noche del jueves fueron entregados 2,4 millones de dólares. “El IESS con su actuación nos ha puesto un salvavidas, lo mismo a la Junta de Beneficencia de Guayaquil y a Solca”, dijo Ricardo Koenig. Con el ministerio aún mantienen diferencias legales sobre el monto que se adeuda.