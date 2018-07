La diosa de ébano que apagó su memoria

“Una mujer imponente”. Así la recuerda Cristian Levi —productor cultural y amigo cercano de ella— con su maquillaje estilo cleopatra y su turbante. “No le temía a nada, ella vivía su presente”. Hoy, esa mujer de carácter fuerte, necesita compañía para salir a la calle, pues corre el riesgo de no reconocer su camino de regreso.

A medida que Hilda fue perdiendo la memoria, sus pertenencias también fueron desapareciendo. Nunca fue buena administrando el dinero; tal como lo admitía hace cinco años cuando hablaba de ‘La tertulia de Hilda’, restaurante que abrió junto a Edmundo en 1982, ya de vuelta en Ecuador.

Ubicado en Hurtado y Lizardo García, en el sitio vendían platos típicos ecuatorianos y de cocina internacional. Ella era experta en mariscos, por eso la hueca se mantuvo por trece años, hasta cerrar por falta de fondos.

La muerte de su amado en los 90 no la sumergió en pena, pero sí acabó con su estabilidad. “Fue ver la decadencia de un grande”, comenta su amigo Levi.

Nunca tuvo hijos y su familia no la visita, pero eso no le molesta. “Todo el mundo está ocupado, casi no vienen pero yo lo dejo pasar. Yo me siento bien”, dice.

Cuando de recordar a su esposo se trata, su demencia senil le da tregua. Ella asegura que sus mejores momentos, los vivió con él. “Fue amor a primera vista, él me vio y eso le bastó”, dice.

Al preguntarle para cuántos artistas ha posado, sonríe con una expresión que pareciera decir que no importa para cuántos, sino para quiénes. “Yo me atreví lo que otros no, a pintores de aquí y cuando viajé con mi esposo por todo el mundo”.

A Hilda nada le sorprende, porque sabe que lo vivido fue disfrutado. “El arte para mí es importante, es mi vivencia y parte de mi pasado”.

La mujer del sincretismo cultural fue grande una vez. No pudo “pedirle más a la vida, porque la vida me lo dio todo. Yo he sido amada y mi hombre me amó hasta la muerte”.

Hilda fue sencilla pero nunca simple y sus fotos desafiantes quedarán en la memoria de Guayaquil, aunque ya no en la de ella.