El hombre que levantó en su casa una ciudad

El número 204 de las calles Asisclo Garay y Aguirre tiene un soportal de rejas blancas y hay un perro de orejas caídas que saluda con expresión jadeante. En el segundo piso existe una copia exacta de esa construcción, desde el cerco níveo, la casa de pájaros y el perro de orejas gachas.

De lo único que no existen réplicas es del dueño de la vivienda, Ernesto Barbery Gómez, el comerciante guayaquileño que en el 2012 cerró su negocio, un almacén de productos importados con dos locales, y se dedicó a construir una ciudad. Una ciudad con todo tipo de servicios y que a veces hasta se asemeja a Guayaquil.

Aunque tiene una torre Morisca con sus enormes relojes públicos a sus costados, además de una noria y en algún lugar hasta el estadio Monumental, no es la Perla del Pacífico.

Eso es lo que aclara el creador de esa urbe en miniatura que comenzó a crecer en una fecha que ya no recuerda. “Puede ser cualquier ciudad. No es que comencé esto pensando en Guayaquil”.

En todo caso, en el primer piso alto de aquella vivienda, un espacio de algo más de 20 metros por 10, habita una ciudad, con todos sus servicios. Su dueño calcula que se expande en algo más de 35 m2.

Como cualquier urbe, crece día a día. Al igual que las ciudades latinoamericanas, en esta tampoco hubo una planificación previa. Surgió en base al impulso y las necesidades, en este caso, de su creador.

“Cierto día, cuando ya me había retirado de los negocios, me puse a ordenar cajas en este tramo de la casa donde funcionaba también parte del almacén, encontré el tren que le había comprado alguna vez a mi hijo. Lo armé sobre una mesa y me quedó bien. Pronto quise colocarle una estación de tren. Busqué en las tiendas de juguetes de la ciudad, pero no había. Intenté pedirla por correo, pero era cara. Decidí yo mismo armar una”.

La estación aparece justo a los costados de uno de los dos trenes que recorren la ciudad en miniatura. Ahí está con sus puntos de acceso, con árboles y áreas de espera; con sus señales verticales y boleterías.

“Pronto me di cuenta que junto a la estación faltaba una casa. La hice. Con madera y cartón, con restos de cosas que reciclaba. Así, mientras me daba cuenta que al tren le faltaba algo, se lo construía”.

No sabe cuántas piezas aparecen colocadas sobre grandes mesones. Algunos unidos, otros colocados de forma paralela y con espacios intermedios para que el hombre, que debe arreglar cualquier desperfecto en el servicio eléctrico, pueda ingresar de forma holgada. Eso sí, hay de por medio puentes y enlaces peatonales para que los habitantes de esta ciudad sin nombre puedan movilizarse libremente.