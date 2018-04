Guayaquil, a la zaga de la región en el uso de ciclovías

En una oficina aledaña al parque lineal de Kennedy Norte reposa desde el 2015 uno de los tantos proyectos con los que se intentó incentivar el uso de la bicicleta. Cuando se pregunta a dos de las cabezas de este programa el porqué no se lo implementó, la respuesta es simultánea: “A las autoridades no les interesa”.

Alicia Jaramillo es una máster en Gerencia Ambiental, mientras que Olga Guerra se dedica a la Comunicación. Ambas presentaron al Municipio un programa que buscaba cambiar la cultura de los guayaquileños: ‘Pedaleando al Colegio’.

“Convencimos a los directivos y a los padres de familia de dos colegios del sector de Ceibos. Esperaban el aval del Municipio y que la ATM diera el visto bueno. Eso no ocurrió”, recuerda Jaramillo.

“Los padres habían aceptado enviar a sus hijos en bicicletas. Necesitaban seguridad en las calles. Eso nos estancó. Seguimos esperando”, agrega Guerra.

El proyecto piloto incluía a seis planteles ubicados en un diámetro de 10 cuadras. Un sector donde los padres llevan a sus hijos en autos privados o expresos contratados. A la hora de ingreso y de salida se forman enormes congestionamientos.

“El tema es cultural. Por eso consideramos que el chip se debe cambiar en los jóvenes. Además, se logra un efecto secundario: el conductor es un padre o tío, que al ver al muchacho puede decir: ese podría ser mi hijo o mi sobrino”, alega Jaramillo.

Guerra y Jaramillo son parte de un grupo de guayaquileños que llegó al Municipio con propuestas. El colectivo de ciclistas (cerca de 40 grupos) aduce que han presentado 10 proyectos.

Existe de por medio una propuesta de ordenanza aprobada en primera instancia pero que luego quedó en el olvido. Se relaciona al uso de los tramos de ciclorrutas del centro y lo presentó una concejal. Existe otro, más general, preparado por los bicicleteros locales.

En los últimos días, un anuncio oficial alteró el ánimo de los ciclistas. El Municipio dijo por intermedio de su vocero que “en el centro de Guayaquil, por las condiciones de las calles y el clima no funciona una ciclovía”.

Esto hasta que el domingo el alcalde Jaime Nebot anunció en su cuenta Twitter que “con gusto recibiré la primera semana de mayo a los grupos de ciclistas. Aclararé personalmente una mala interpretación de las ciclovías”. Es más, dijo que iba a impulsar no solo su construcción sino el desarrollo de la actividad.

El anuncio fue bien recibido. “El alcalde ha reflexionado, esperamos que esta vez sí lo cumpla”, dijo Ronald Game, de Ciclistas sin Frontera.

Es que una urbe sin bicirrutas en los tiempos en los que se piensa en ciudades nuevas, no es posible. Así lo entiende Sergio González Tagle, especialista en evaluación de proyectos de transporte chileno, con más de 100 estudios presentados, quien ha sido contratado por la ATM para apoyar a la construcción de un plan estratégico de seguridad vial. “Hay que reconocer que sin perjuicio de que Guayaquil no se presta (el clima y las calles), en el mundo hay transformaciones fuertes que van hacia el uso más intenso de bicicletas”.

Este especialista asegura de su primera impresión con respecto a las ciclovías es que estas son tramos cortos. “Un tramo no sirve para llegar de la casa al trabajo. No es útil. La bicicleta no se va a usar mientras no existan redes para viajes un poco más largo”, agrega.

En el informe que el 2015 preparó el BID, Guayaquil solo aparece en dos rubros. Todos con números bajos. Mientras que con la ciclorruta de Bogotá (con 476 km- julio del 2017), por su extensión (443 km), es posible completar una vuelta a su perímetro, en Guayaquil, ni sumando los 62 km de la ciclorruta de la vía a la costa, alcanzarían para algo así.

Donde sí aparece en alto, comparado con otras ciudades, es en lo de ciclo estacionamientos en estaciones de transporte masivo. La ciudad tiene 1 %, Bogotá 9 %.

Un escenario en el que en otras ciudades se dieron mejoras desde la publicación del informe. No ocurre igual en Guayaquil.