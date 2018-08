Una batalla de programadores

¿Para qué sirve la programación informática? La respuesta es simple: para optimizar el trabajo a través de ordenadores; desde el registro de las compras en un supermercado, el funcionamiento de una calculadora, hasta el control de un robot.

Esa necesidad de programar motivó a nueve profesores de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol) a crear una competencia, denominada ‘PyWeekend’ -que reúne a los 150 mejores ‘hackers’ de la universidad- para que resuelvan problemas reales a través de la tecnología, y para que quienes no conocen de la materia se instruyan.

“La idea es que todos los estudiantes aprendan a darle órdenes a las computadoras, por eso se implementó la materia de fundamentos de la programación para todas las carreras”, indica Estefanía Lozada, coordinadora del hackathon (encuentro de programadores informáticos).

Kevin Rivera tiene 21 años y sigue la carrera de electrónica y automatización, él fue uno de los seleccionados para representar a su paralelo. “Cuando me nominaron para este concurso me sentí contento, y eso me motivó a prepararme y a mejorar mis falencias”, cuenta emocionado.

La contienda de programadores tendrá lugar mañana, desde las 08:00 hasta las 18:00. Hoy, a partir de las 14:00, se realizará la entrega de las categorías y los casos informáticos que tendrán que resolver los estudiantes.

Para la preparación académica -previa al concurso- se realizaron desde el pasado miércoles 25 de julio “tutorías dependiendo de la temática que eligieron los alumnos”, explica Rafael Bonilla, coordinador de la materia y docente.

Aunque Bonilla reconoce que no es importante conocer de la materia en un nivel avanzado, él cree que tener conocimientos básicos provee de habilidades cognitivas importantes en el desempeño de las carreras profesionales de los estudiantes.

‘PyWeekend’ se realiza desde el año pasado, en dos fechas; la primera en enero y otra en agosto. Los desafíos ponen a prueba las habilidades de resolución de problemas y programación de los participantes.

Cada categoría tendrá un equipo ganador, es decir, al final cuatro grupos -quienes obtendrán premios económicos- serán seleccionados para enfrentarse en la final, con el objetivo de elegir a un solo equipo ganador, quienes se llevarán la medalla de reconocimiento.

Las cuatro temáticas de la contienda

Los desafíos de la competencia serán: educación, juegos inteligentes, marketing y meteorología. “Cada categoría tiene retos de la vida real, propuestos por investigadores informáticos y por docentes”, explica Lozada.

Para la selección de los competidores, los profesores de la materia fundamentos de la programación -sin importar la carrera- eligieron a tres representantes por cada paralelo, con la condición de que haya un hombre y una mujer dentro de los escogidos para asegurar paridad de género.