Poly Ugarte: “El proyecto de Salud trata de esconder las falencias del sistema”

Desde que fue miembro de la Comisión de Salud, Ugarte se ha pronunciado para mostrar su postura ante la crisis y los problemas que experimentan los pacientes en los hospitales públicos. Hoy lo hace para referirse al proyecto que, asegura, establece normas que no fueron socializadas y que no protegen al paciente.

- ¿Cuál es el problema con el proyecto? ¿Por qué el rechazo a sus artículos?

- Porque trata de confundir los principios básicos de la vida y la familia, basándose en puntos críticos como la eutanasia y la siembra de marihuana. Además por el debate que genera, la población se ve obligada a hablar de esto y no de lo que realmente importa: las falencias en el sistema de salud.

- Entiendo que uno de los temas que más le preocupan es el de la eutanasia, pues el proyecto establece que un paciente en fase terminal, por ejemplo, tiene el derecho a decidir a ser o no reanimado. ¿Qué no le convence del tema?

- Todo. Pido que se prohíba la eutanasia porque, primero, no está establecida, legalizada, en el Código Penal, lo que resulta contradictorio, y porque el derecho de las personas debería ser a vivir y no a morir.

- Pero hay quienes están a favor del procedimiento... ¿Por qué su no rotundo?

- Porque no hay evidencia científica que nos diga que con eso vamos a resolverle la vida al ser humano. Nosotros no estamos capacitados ni preparados para tratarla. Si queremos invertir, hay que hacerlo en avances científicos que nos ayuden a vivir.

- En el Código se habla del vientre de alquiler, que usted solicita también que se lo elimine...

- Así es. Y lo pido porque lo que deberíamos impulsar es la adopción y no los vientres de alquiler. Hoy hablamos de la Ley de la No Violencia de la Mujer y queremos utilizarla como un objeto mercantil. Ello menoscaba la dignidad de las mujeres y del hijo. Esto está basado en la explotación del cuerpo de la mujer que concibe niños como una mercancía. Estoy opuesta a eso. Lo ideal sería trabajar por cambiar el plan engorroso de la adopción. Eso ayudaría más. Además lo del vientre de alquiler no funcionaría porque aquí no existe personal capacitado para fiscalizar el proceso.

- ¿Y qué con la marihuana? En el proyecto se establece que la Autoridad Sanitaria podrá otorgar las licencias para su siembra e industrialización, siempre que se confirme su eficacia en determinadas patologías. ¿Pero estamos preparados para aquello?

- No, porque no hay personal capaz de comprobar que esta no está siendo cultivada para otros fines. La tabla de consumo ya dañó a nuestra juventud. El Código está dando derecho a todos, pero no a la rehabilitación del adicto. No hay nada de esto incorporado en el proyecto, pese a que lo propuse.

- ¿Es decir que no se habla de la prevención?

- Ni de promoción y autocuidado. Algo absurdo, teniendo en cuenta que sin prevención no es posible salvar vidas y es menos costosa que la curación, que es lo que necesitamos para salir a flote.

- ¿De la deuda que tiene el Estado con los hospitales?

- Ese es un ejemplo. Y también de la crisis en salud en Guayaquil, que se ve reflejada en los pacientes del Hospital Neumológico que están distribuidos por doquier y la saturación del Hospital Guasmo Sur. Lastimosamente nadie dice nada porque el Ministerio de Salud es juez y parte, y porque además surgen estos temas que sirven de cortina de humo y redireccionan la atención del ecuatoriano.

- Y con ello, la deuda sigue...

- No del todo. Al menos el IESS firmará convenios para inyectar recursos a Solca y los hospitales de la Junta de Beneficencia y el León Becerra, a fin de que sigan atendiendo a pacientes derivados y sigan funcionando. De igual forma con Solca, el Consejo de la Administración Legislativa resolvió que el proyecto del Acuerdo Contra el Cáncer era inconstitucional. Son buenas noticias. Ahora algunos de sus artículos los acogeremos al proyecto de Salud.

- ¿Es decir que entonces a Solca ya no se le tocarán los recursos?

- En efecto. Nadie se los tocará.

- ¿Y qué pasará con el resto? ¿Cuándo se garantizará la mejora en salud?

- Eso dependerá de la autoridad sanitaria que sea profesional y sepa administrar recursos en crisis. Se debería establecer un Sistema Nacional de Salud donde un ente determine las políticas públicas y otro se encargue de la vigilancia y control. Ahora que el Presidente ha pedido la renuncia de sus ministros, esperamos que haya también un cambio para que venga una persona a resolver la crisis que está viviendo el sistema de salud.