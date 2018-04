Los cortes de luz no cesan en Guayaquil

Lo pésimo de estas intermitencias con el servicio eléctrico es que hay muchas gestiones que se quedan a medias. Ese fue el caso de Jorge Hernández, que al acudir a Transportes Ecuador se topó con que no podía comprar pasajes porque no había sistema. “Corrí con la suerte de que no me robaran, todo estaba muy oscuro”.

Y claro, también están los electrodomésticos en casa que luego de estos apagones quedan con fallas si es que no se terminan de dañar.