“A los alumnos no se les está enseñando a pensar”

Que el 65 % de los alumnos de Guayaquil tengan calificaciones insuficientes en las pruebas Ser Bachiller enciende las alarmas respecto a qué está pasando en la ciudad y el sistema educativo.

Más allá de la ubicación que ocupa la urbe en la prueba aplicada por el Ineval (72 entre 113 cantones evaluados, como publicó EXPRESO ayer), está la preocupación por la cantidad de bachilleres que aprobaron con lo mínimo: el 65 %.

Para Abelardo García, director general del Instituto Particular Abdón Calderón, el problema tiene varias causas que involucran a los sectores del sistema educativo: profesorado, alumnos, padres de familia y autoridades.

El profesorado no siempre está bien preparado, dice. “En los últimos años se puso mucho énfasis en los títulos del profesor y no en su formación humana. El acto educativo es un hecho humano, necesariamente implica vocación”. De ahí que el proceso de formación sea llenar currículos, programas y que no se les enseñe a los alumnos a pensar, sino a memorizar, dice García.

Con él coincide la psicóloga educativa Jenny Alvarado, al asegurar que estos tienden a ser más mecánicos por los vacíos en la metodología de enseñanza. “En el aula ya no se realizan actividades de razonamiento lógico”. Todo lo hacen en computadora, Internet o en el celular, agrega la psicóloga clínica Blanca Zea.

“Los alumnos ya no están motivados por el estudio, todo lo copian y pegan... Ya no leen, no se molestan en ir a la biblioteca. Esto debería regresar”.

En el tema de autoridades, García explica que con las normas legales ningún estudiante de entre segundo y séptimo de educación básica puede repetir el año, y eso ocasiona muchas veces que el alumno apruebe sin los conocimientos suficientes.

Un criterio similar tiene Guillermo Vásquez, gerente académico de la Academia Naval Altamar, cuando dice que cuestiones de tipo legal restaron autoridad a los rectores, vicerrectores e inspectores generales; y a los padres de familia no les han asignado responsabilidades mayores en algunos casos.

Considera que se deberían devolver las atribuciones que antes tenían los docentes para que puedan poner orden en las aulas. “Es decir, un estudiante se porta mal, lo encuentran consumiendo droga o cometiendo alguna indisciplina y simplemente lo que hacen es dar la orden para que continúe en el colegio, no se lo sancione y le den matrícula”, alega.

Daniela Zambrano, madre de familia, explica que los problemas de infraestructura y seguridad dentro de los planteles también influyen en la concentración de los menores. “Necesitamos que los niños sientan que la escuela es un lugar seguro en el que pueden aprender”.