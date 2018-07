“El examen psicométrico busca hallar tendencias”

La prueba psicométrica busca identificar el perfil adecuado del docente, a través de preguntas que no tienen respuestas únicas, sino que van mostrando cuál es la tendencia que tiene la persona que está siendo evaluada.

Así lo dio a conocer a Diario EXPRESO, el viceministro de Educación, Álvaro Sáenz, al explicar detalles de este examen que desde el martes pasado está siendo receptado a 164.000 docentes del magisterio fiscal del país, para prevenir los abusos sexuales en el sector educativo y garantizar los derechos de los estudiantes.

El funcionario aclaró que no se trata de una prueba objetiva, de 1, 2 o 3 preguntas. “El examen tiene una dinámica propia, ya que a ningún docente se le formula la misma pregunta ni en la misma secuencia. Incluso, dependiendo de cómo vayan respondiendo se activan otras preguntas que profundizan y analizan si la tendencia que ha mostrado en sus respuestas se confirma o no”.

Varios de los maestros evaluados han manifestado su preocupación por el número de preguntas que tiene el test (285) y porque no conocen cuándo una respuesta es acertada a no. En este punto, Sáenz señala que la prueba psicométrica no establece si una pregunta está bien o mal respondida, sino que marca al grupo de personas que tienen un perfil diferente al que se necesita en la actividad educativa, donde se requiere liderazgo con los chicos, relacionarse con ellos, tener la capacidad de transmitir conocimientos y tener la paciencia para tratarlos.

También dijo que la cantidad de preguntas respondidas no determina la valoración cualitativa de ‘adecuado’ o ‘no adecuado’ que se le dará al test. “De hecho, nadie sabe cuántas preguntas les ha tocado responder, porque no es una prueba donde asoman 1, 2 o 3 preguntas, sino donde aparecen situaciones que hacen reflejar el perfil de la personalidad del docente”, aclaró.

Las preguntas fueron elaboradas por profesionales de la psicología contratados por la empresa que lleva a cabo este trabajo, y desarrolladas por una universidad del país y el Ministerio de Salud.

La prueba psicológica no será el único recurso dentro de los objetivos trazados. Aquellos maestros que no alcancen la valoración de ‘adecuados’, se optará por un proceso de acompañamiento médico-psicológico proporcionado por el Ministerio de Salud. Además, se ha previsto también evaluar al personal administrativo y de servicio de las unidades educativas.