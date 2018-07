Maestros ayudarán a revisar la malla en tema de géneros

Los maestros del país serán los encargados de apoyar en la elaboración de una nueva malla curricular que permita buscar estrategias para lograr la igualdad de roles y evitar el machismo y la violencia contra la mujer en el entorno educativo, familiar y social.

Así lo dio a conocer ayer el ministro de Educación, Fander Falconí, durante un encuentro que mantuvo en Guayaquil con más de 300 educadoras, para generar una cultura de paz en los espacios educativos.

Los docentes, encargados de educar a los niños y jóvenes, deberán plantear nuevas formas de enseñanzas que promuevan la construcción de una sociedad libre de estereotipos y otras manifestaciones de violencia, se dijo durante un debate con educadoras.

Los estereotipos a los que se refieren están relacionados a frase como: “Los niños no lloran”. “Las niñas no juegan con carros y pelotas, sino con muñecas”. “Los hombres no tienen que colaborar con los quehaceres domésticos, porque eso es tarea de las mujeres”. “Los hombres son de la calle y las niñas de la casa”.

“Estos roles son marcados desde la infancia y deben eliminárselos con una educación basada en la igualdad y justicia”, dijo Falconí al destacar la reunión con maestras que son mayoría en el magisterio, estas representan el 70 %.

María Fernanda Porras, directora nacional de Educación para la Democracia y el Buen Vivir, dijo que las desigualdades entre hombres y mujeres deben erradicarlas desde las aulas de clases. La funcionaria se refiere a las estadísticas que señalan que las mujeres laboran 11 horas más que los hombres y ganan 72 dólares menos que ellos por hacer el mismo trabajo. “Estas formas de desigualdad generan varios frentes de violencia e incluso pueden llegar a la muerte cuando uno de ellos cree que no está cumpliendo con sus roles”.

En noviembre de 2017, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Hubo oposición en redes sociales cuando circuló el contenido de la Disposición Transitoria quinta que decía que Educación debía actualizar las mallas curriculares que incluyan la transversalización de enfoque de género, nuevas masculinidades, mujeres en su diversidad, prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, cambio de roles y eliminación de estereotipos de género.

Pero el Ejecutivo eliminó las palabras que causaron confusión y en su reemplazo, en los textos se deberá incluir: “la igualdad entre hombres y mujeres en todas las esferas políticas, económicas y sociales; la construcción sociocultural sobre roles y valores asociados al comportamiento de los hombres libre de machismo o supremacía hacia las mujeres...”

Falconí aseguró que la terminología que se usen en los textos serán las aprobadas por las Naciones Unidas.

Los objetivos

La familia

Los maestros propusieron la creación oficial de escuelas para padres, donde las familias participen en la educación de sus hijos. La idea es que los representantes conozcan, también, las formas en las que deben abordar el temas de la igualdad entre compañeros y respeto para cada uno de ellos.

Las campañas

El Ministerio tiene en marcha campañas contra la violencia; una es ‘Más unidos, más protegidos’ para generar una cultura de prevención en el sistema educativo; sanción en el ámbito administrativo y llevarlo al ámbito penal. La otra tarea es ‘Más conciencia, menos violencia’, para erradicar el bullying.

Diálogos

Desde hace dos semanas, las autoridades de Educación iniciaron conversatorios con varios sectores de la academia, con organizaciones de la sociedad civil que abordan el tema de protección y garantía de derechos, con padres, federaciones de colegios religiosos para socializar el trabajo que realizarán.