Libanés lleva más de 30 días varado en el aeropuerto de Guayaquil

Un libanés, devuelto a Ecuador tras perder su pasaporte en España, permanece varado hace más de un mes en una sala de embarque del aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil al no ser admitido por Migración.

“Es un caso de inadmisión porque no tiene documentos y es potestad de Migración (Ministerio del Interior) el control de fronteras y, por tanto, definir quien entra y quien no” a territorio nacional, indicó una fuente de la Cancillería.

Nizam Hussein Shalak, de 56 años y quien no habla español, lleva 42 días en la terminal aérea. El extranjero, que no ha pedido protección ni asilo de acuerdo a la Cancillería, requiere de documentación de su país para salir de Ecuador.

“El único órgano legal para emitirle un documento de viaje es el consulado de Líbano en Bogotá, que no ha respondido a las varias insistencias para que lo haga”, expresó la fuente ministerial.

Añadió que “seguimos de cerca el caso y estamos trabajando con (el Ministerio de) Interior a fin de conseguir que Líbano le extienda un documento de viaje a fin de que pueda regresar a su país”.

La situación de Hussein se asemeja a la de un refugiado iraní que vivió en el aeropuerto de París entre 1988 y 2006 y fue retratada en la película La Terminal protagonizada por Tom Hanks.

Pasaporte extraviado

El hombre visitó el puerto guayaquileño hace dos meses y de regreso a su país hizo escalas en Lima y Barcelona, donde quedó retenido al extraviar su pasaporte, además de tarjetas de crédito.

Permaneció en el aeropuerto de Barcelona durante 10 días y en el de Lima otros 11 hasta que fuera devuelto al de Guayaquil, donde debió improvisar una cama sobre asientos de la sala de embarque internacional.

“Come con los cupones que de vez en cuando le entrega la aerolínea que está a cargo de él. Y se ducha, según él, cada tres o cuatro días, cuando lo llevan a un baño que existe en otra parte de la terminal aérea”, apunta un diario local.

La fuente de cancillería apuntó que el viajero libanés “salió con pasaporte y al volver ya no tenía los documentos” y que “al no haber pasado migración (al ser devuelto) legalmente no está en el país”.