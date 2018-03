La discapacidad reclama inclusión en el ocio

Por ahora, el único parque inclusivo que hay en todo el país está ubicado en San Juan, en la provincia de Los Ríos. En la actualidad, el espacio reclama mantenimiento y la municipalidad ya trabaja en ello. Aun así el parque es singular. Las personas que usan sillas de ruedas pueden ingresar con facilidad sin tener que luchar con una rampa . Además, pueden acercarse a leer los letreros sin que sus rodillas choquen con un muro. El mostrador del bar está a su estatura. Los usuarios que tienen una discapacidad visual pueden saber que han llegado a una banca por una señal en el piso que ellos la pueden distinguir con su bastón ; puede sentir que hay un cambio en el diseño del adoquín. Hay información en braille . Incluso, cinco aromas de flores que también los pueden orientar : dama de la noche, jazmín, gardenia, mirto y cananga. Esta idea tiene doble función, la otra es disfrutar de la belleza de la flor por su aroma. Tiene columpio para silla de ruedas y niños que no logran mantenerse sentados.

Braille. Personas no videntes son parte del grupo Nayaraq. 3.

Si sorprende el ver los colores con el olfato, no es menos asombroso darle color a la música, para los sordos. Ni qué decir las películas para ciegos. Lo penoso es que no todo filme tiene audiodescripción.

El límite para divertirse no existe. Miguel Alvarado, quien tiene visión baja, es el líder del grupo de baile Nayaraq (en kichwa: el que tiene deseo). Aquí asisten 12 personas, bailan folclor y ritmos tropicales.

Aquí participa Laura Chávez, quien anhela que en Ecuador existan unas gafas que hay en Estados Unidos y Canadá, que permite hacer compras sin ayuda de otra persona. La gafa tiene un lector que indica a la persona qué producto tiene en la percha que está frente a ella. La herramienta cuesta $ 3.500.

A ellos les gusta ir a restaurantes y bares. El problema es que no son inclusivos. Las personas ciegas necesitan que el volumen de la música no esté alta, porque se dirigen por lo que escuchan. El volumen alto los desubica. Por ahora van a dos, que les brindan esa comunidad. Solo en Quito existe un restaurante para ciegos, se llama La cueva de rafa, es un local construido a nueve metros bajo tierra. Allí se come en absoluta oscuridad, por eso los sentidos del gusto, el tacto, oído y olfato se intensifican. Los meseros son ciegos, el menú el verbal. Las personas que ven para ingresar se deben poner una venda y así viven la experiencia de agudizar los otros sentidos.

Para quienes tienen baja visión hay libros parlantes o equipos tecnológicos que permiten ampliar lo suficiente la letra para verla. Pero, son muy caros. Ellos podrían hasta manejar, pero un carro para ciegos también está fuera del dinero que tienen. Alvarado cotizó uno y dice que está por los 200.000 dólares.

Entre las necesidad no atendidas están las piscinas, no todas tienen accesibilidad. En forma general muchas rampas de la ciudad aún no facilitan que una persona en silla de ruedas pueda movilizarse sola.

Aquí hay un mercado que atender (435.865 personas) y para Esparza este se multiplica al sumar a las personas de la tercera edad, para quienes levantar el pie 40 centímetros, para subir una grada le implica más que un reto. Por lo tanto, las empresas privadas y públicas tienen mucho por hacer en este tema.