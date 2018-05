De madres para madres

“No imagino esta fecha haciendo otra cosa que no sea cantar”

Aunque todas merecen hoy festejar su Día con sus hijos y familiares, con globos y notitas llenas de amor que confirmen la importancia de su presencia en la Tierra, no todas lo hacen.

Paola Madero no se imagina celebrando el Día de las Madres de otra manera que no sea cantando. Ella es mariachi, desde hace doce años la gerenta de la agrupación Cielito Lindo que este año cumple ya 25 años de trayectoria y desde entonces, relata, siempre cada segundo domingo de mayo lo ha celebrado trabajando y junto a sus once compañeros (divididos en dos grupos), entre ellos su hija, también cantante.

Madero, también violinista, tiene cuatro hijas, esposo, madre, pero jamás -al menos no desde que formó el grupo- ha celebrado su día por causa de su agenda. “Siempre andamos corriendo”, explica. Y es que si regularmente, en un mes cualquiera, el equipo tiene 30 presentaciones a la semana, previo a la fecha, esta cifra aumenta a 120.

“Desde el sábado anterior tocamos, sin parar por la madrugada”. ¿Y la familia lo acepta? Lo hace, indica. Están ya acostumbrados. “Saben que ese día deben celebrar con la abuela, a quien le llevo serenatas. Y durante la jornada, cuando hay tiempo me reúno con mi hija a cantar a dúo, que es nuestra manera de “en algo” festejarlo.

Madero dice sentirse contenta de rendirle honor a otras madres, aunque eso implique sacrificar el tiempo con los suyos. “Sé que ellos entienden mi ritmo de trabajo...”, explica. Lo dice porque en fin de año, Navidad, el Día del Padre pasa lo mismo. Lo dice porque en estas fechas opta por remover solo los sentimientos de los demás y no los suyos. “Los míos los tengo claro. Sé que mi familia me quiere. Solo así comprenderían lo que hago”, relata sonriente, calmada.

“No descanso, pero todo lo hago con amor”