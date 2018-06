Sonia Díaz: “La deuda hospitalaria no es de tantos millones como se dice”

La doctora Sonia Díaz, quien tiene además una maestría en Administración de Centros Hospitalarios, atiende a EXPRESO vía telefónica desde Quito. Profundiza en los temas que, precisa, son su competencia. Habla de los montos a pagar y de nuevas cifras que asegura están aún en proceso de definirse.

- En marzo pasado se hizo público que el Estado debe a tres instituciones de Guayaquil, entre ellas Solca, cerca de $ 258 millones. Hace poco se hizo un anticipo de $ 50 millones para asegurar las futuras atenciones a pacientes. Pero, ¿qué pasa con la deuda? ¿Cuándo la cancelarán?

- Por ahora estamos revisando documentos. La deuda no es de tantos millones como se dice. Para definir esa cifra hay que analizar varios procesos, la consistencia de documentos y la pertinencia técnica médica, por ejemplo. Una vez que esto se revisa, se notifica las novedades a los prestadores y lo que está sin novedad, se paga y lo que no, se vuelve a chequear. En ese proceso estamos.

- El monto de la deuda entonces es otro. ¿Qué cifra manejan?

- Aún se lo está identificando. Hay cuentas de años anteriores que no solo dependen del MSP si no de otros entes públicos. Y en sus cuentas, muchas veces los establecimientos privados las suman y dicen el ente público me debe tanto. Eso estamos verificando. Solca, por ejemplo, incluye como deuda lo que hemos objetado, aún así ya estamos trabajando en cronogramas. A Solca le empezaremos a liquidar dentro de 2 o 3 meses.

- ¿Y al León Becerra? Hoy se sabe que este centro se mantiene únicamente por un anticipo que les ha hecho el IESS...

- El 23 de mayo me reuní con las autoridades y asimismo ya tenemos un cronograma de trabajo para dar un anticipo. Está acordado que tenemos que liquidar las cuentas pendientes porque eso es lo que corresponde. Sin embargo hay que cambiar el mecanismo para darle liquidez al sistema.

A causa de la deuda, los hospitales afectados se vieron en la necesidad de prescindir de un considerado número de su personal. Asimismo el León Becerra ha corrido con el riesgo de cerrar sus puertas porque el ansiado pago ($ 9 millones) todavía no llega. Díaz le apuesta hoy a las modificaciones de los mecanismos para generar solvencia.

- Entre esos cambios consta el de establecer en el marco normativo que las instituciones financiadoras puedan realizar los pagos anticipados...

- Así es, algo que antes no era posible. Pero también estamos mejorando los mecanismos para asignar recursos que provengan del Código Orgánico Monetario y Financiero, y los tiempos de auditoría para organizar los expedientes que ellos mandan a cobrar.

- Pero sea cual fuere el monto, ¿por qué se llegó a este estado?

- El tema es complejo y no depende solo del sector público. Hubo dificultades con la estructuración de los expedientes. A veces uno de los documentos que nos enviaban los entes privados eran motivo de objeción y esto atrasaba el proceso. Además, uno que otro expediente se perdió, no hubo la experiencia. Fue difícil incluso mantener los equipos de auditores médicos, hay que reconocerlo.

- Sin embargo hay quienes aseguran que se llegó a la crisis porque se construyeron demasiados hospitales aun cuando no había personal suficiente para que los atienda...

- La salud es un derecho garantizado por el Estado y en sujeción a ello se han ampliado los servicios, acorde a una planificación técnicamente desarrollada. No estoy de acuerdo en la afirmación de una percepción negativa generalizada, pues en nuestro trabajo recibimos muestras de reconocimiento por las atenciones. En los últimos años se han aperturado muchos establecimientos y no tenemos todos los especialistas que quisiéramos, pero estos se están preparando en los diferentes posgrados que el Estado les financia, tenemos gente estudiando para que llenen esos despachos.

- ¿Considera una crisis lo que están experimentando?

- No. Los trámites para el pago están siendo procesados adecuadamente, las acciones tomadas incluso están ayudando a cerrar convenios caducos.

- ¿Pero se sienten capaces de afrontar tal deuda?

- Estamos reconociendo cuentas por liquidar y pagos, eso aprueba nuestra capacidad en el proceso.

- ¿Qué opina de la reforma al proyecto de Salud y la Seguridad Social, planteado en la Asamblea? Algunos legisladores creen que se evitarán estos problemas si “ningún gobierno toca el dinero que pertenece a los afiliados”...

- A mí no me compete pronunciarme sobre la gestión de otra entidad. La Seguridad Social tiene sus propios ejes de control y mecanismos para actuar según el caso.

Antes de terminar la entrevista, EXPRESO solicitó, una vez más, la cifra oficial que el MSP baraja respecto a la deuda para saber cuál es la diferencia con el monto actual de los centros. Sin embargo Díaz consideró que, teniendo en cuenta que mantienen el diálogo con los entes, “estar en un proceso de contradicción no es lo más adecuado”.