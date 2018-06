Los chinos no comen en chifa

No hay filas, pero todo indica que en un futuro no muy lejano seguro las habrá. En el número 810 de las calles Chimborazo y Colón abrió hace dos años un negocio dedicado a la preparación de comida. Por fuera se asemeja a cualquier chifa de los que funcionan en el sector. No lo es. Es más, sucede que cuando algún guayaquileño se acerca al lugar para pedir un chaulafán o un tallarín salteado la respuesta que recibe es contundente: Aquí no preparamos eso.

El ‘He Jinhe’, el nombre del lugar, está dedicado a servir hasta 20 tipos de platos. Casi todos preparados con la base del fideo de arroz, con nombres como el ‘sa ho fan’ o el ‘chin chon fan’. La mitad, en sopa; el resto, en seco. Casi todos, solo para consumo de la comunidad, entre dueños y empleados, de origen asiático.

Es por eso que cada día, desde las 12:00, se observa el peregrinaje continuo de personas hacia este local. Muchos se sirven ahí, aunque deben esperar hasta que se desocupe una de las seis mesas que caben, pero la mayoría pide para llevar de dos, tres y hasta cinco platos. Se calcula que en el sector hay más de 1.000 chinos, entre habitantes de edificios de la zona, empleados y dueños de negocios.

“Ese es un gran mercado para un tipo de comida que no se sirve en ningún chifa de la ciudad”, dice Fu Ming Zhu, quien administró hasta cinco de ese tipo de restaurantes de manera simultánea.

Sus propietarios -He Jinhe, él; Den Huekuang, ella-, son dos cantoneses de esos que a lo largo de la historia migratoria de chinos al país en más de un siglo han marcado una tendencia. “Todos los chifas que se han abierto en la ciudad la mayoría ha pertenecido a paisanos de esta provincia de mi país”, agrega Fu Ming Zhu.

En este restaurante las distintas variedades de fideos que se sirven se preparan en casa. He Jinhe es un chef de larga trayectoria, es quien se encarga de elaborarlo en el área de la cocina del restaurante.

Jinhe arribó al país hace 18 años. En siete de estos estuvo a cargo de preparar las ensaladas que se sirven en el Gran Chef, el reconocido complejo gastronómico de la avenida Francisco de Orellana. Su esposa, Den Huekuang, también laboró en restaurantes de su país. Juntos están a cargo del local.

La comunidad de chinos del sector de las bahías los conoce. Son quienes preparan desde los famosos panes al vapor, hasta las empanadas chinas, además de zongzi, una especie de masa de arroz glutinoso envuelto en hojas de bambú, como el bollo de los guayaquileños, pero estos requieren ser cocinados a fuego lento por 10 horas. Se los come en el Festival del Barco del Dragón, que se recuerda cada 5 de mayo.

Y aunque es un local solo para asiáticos, más de un guayaquileño lo ha convertido en la mejor alternativa para experimentar con la comida tradicional de China. No la de los chifas.

Especialidades

El Sa ho fan