El censo halla reparos a la mitad de los taxis

Muy afanoso, Mario Gavilanes, taxista de la cooperativa de taxis El Paraíso, limpiaba con una franela y agua la parte externa de su vehículo amarillo, mientras que un agente de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) hacía la impresión del recibo que emite el taxímetro para verificar el funcionamiento del aparato.

Se trata de la escena que 874 propietarios de vehículos comerciales como taxis convencionales (amarillos) han experimentado hasta el momento, desde que el pasado lunes 9 de julio, la ATM iniciara con el primer censo a vehículos desde que se le atribuyeron sus funciones en agosto de 2015. Este registro también incluye a taxis ejecutivos, transporte escolar y de carga liviana, que serán censados en dos meses.

Como adelantó este Diario el mes pasado, los taxistas que aprueban la revisión, que hasta ayer eran 469, es decir casi la mitad de los censados, reciben el Registro Único de la Autoridad de Tránsito Municipal (RUAT), una pegatina azul que identifica a los vehículos que pasaron con éxito el registro.

De los 409 vehículos que reprobaron, Christian Garcés, supervisor del censo, explicó que “la mayoría fue por no contar con el permiso de operación”.

Según Fernando Amador, director de transporte público de la ATM, la información que se obtenga a partir del censo, que concluirá en noviembre de este año, permitirá la regulación del transporte comercial y servirá como despunte para iniciar el debate para “poner a disponibilidad un nuevo tarifario de cobro por el servicio de taxi”.

Wilson Bravo, presidente de la cooperativa de taxis Santiago de Guayaquil, comentó que el registro no toma mucho tiempo. “Yo he venido a las 10:00 y he pasado en 10 minutos la revisión”, comentó. Pero, no para todos resultó rápido el proceso, Johnny Solano, taxista, tomó su turno a las 10:50, pero hasta las 12:45 aún esperaba la colocación del RUAT.

Finalmente, Amador indicó que el censo también servirá para dar comodidad a los pasajeros verificando -entre varias cosas- “el funcionamiento del taxímetro y el uso de aplicaciones de celular, en relación a la tasa que se establezca próximamente”.

El proceso