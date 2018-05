Desilusión en El Paraíso

La ciudadela El Paraíso no le hace honor a su nombre. Hay robos, venta y consumo de drogas, disturbios en las calles e incluso infractores que utilizan los sitios turísticos y religiosos (como el mirador o la gruta de la Virgen Santa María del Paraíso) como ‘hoteles’ o espacios donde fuman, tienen sexo y roban.

La situación no es nueva. Ya el año pasado, tal como lo publicó EXPRESO, los moradores hicieron públicas sus quejas alegando estar cansados de encontrar restos de marihuana, preservativos y hasta navajas en las peatonales; y de registrar cada vez más casos de vecinos robados o escopolaminados por “gente de afuera” al pie de sus casas. Aun así la ayuda no llegó, lamentan. Todo quedó en oficios.

Por eso hoy alrededor de las 10:00, a fin de obtener una reacción o “algo de ayuda” por parte de las autoridades, una comitiva liderada por Marcia Barba, presidenta del Comité Promejoras, saldrá desde la ciudadela hacia al Municipio de Guayaquil para alzar su voz y solicitar cambios.

“No queremos más estar abandonados. Somos un paraíso, sí... pero un paraíso fiscal, olvidado por todos. Está claro que hemos desaparecido para el alcalde”. Aquí no hay seguridad, ni regeneración urbana, las obras no han llegado siquiera en 40 años y “ya estamos cansados, queremos recuperar el barrio”, precisó ayer Barba a este Diario.

Para Mónica Bernardino, quien habita en una de las 4.500 viviendas que integran el sector, el hecho de que el bosque Cerro El Paraíso no tenga, por ejemplo, “algo tan básico” como cámaras de seguridad (algo que se repite en todas las zonas del sector) ha impedido que la gente, sobre todo de las nuevas generaciones, pueda salir, pasear, jugar tranquila; y más aún ha convertido a los habitantes en víctimas de una serie de incidentes.

Solo la madrugada del domingo pasado, por citar un caso, un carro se estrelló contra la casa de la familia Guime, situada en la manzana I23 de la calle Los Ciruelos, y por falta de los equipos nadie pudo tomar su placa ni seguirle la pista al infractor.

“Solo supimos que el hombre había estado bebiendo, como lo hacen cada sábado en las faldas del cerro, pero nadie pudo actuar”. Ni siquiera los policías. Y es que si bien en El Paraíso hay una Unidad de Policía Comunitaria (UPC) construida por los vecinos hace 30 años, ningún agente pernocta allí porque las instalaciones (debido a su estructura) no lo permiten, lo que dificulta el traslado inmediato del personal desde el distrito Florida al que pertenece el barrio.

“Hemos enviado solicitudes al Ministerio del Interior para que lo construya o adecue con apoyo del Cabildo, como lo han hecho ya en otras ciudadelas. Estamos a esperas de una respuesta”, argumenta Allan Macas, residente.

Claudio Benítez, quien suma a la lista de problemas el hecho de que en el bosque ya se observe una que otra invasión, dice sentir que por falta de interés lo están perdiendo todo. “Vivimos en una desilusión permanente”. A El Paraíso le hace falta tanto, incluidos rompevelocidades y una reestructuración general de las aceras, que son o muy empinadas o angostas, o tienen mobiliario urbano (columnas, postes, plantas que no pueden ser trasplantadas) en la mitad, lo que obliga al transeúnte (casi siempre un adulto mayor) a caminar en la calle, en plena vía.

“Por usar andador, varias veces me ha tocado quedarme parada a expensas de que alguien pase y me ayude”. Es ridículo, piensa la residente Fernanda Castillo, de 70 años. “Soy anciana, pero aún pago mis impuestos. Quisiera por alguna vez ver que en este sector no me están privando del derecho a llegar y acceder”.

En los próximos días el comité mantendrá una reunión con los moradores para decidir qué acciones van a tomar respecto al tema. No descartan reunirse con el alcalde. Todo depende de la respuesta o reacción que logren hoy.