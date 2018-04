Tener agua a diario es una utopía en Durán

De aquel discurso de mejora del servicio de agua y el posterior racionamiento por el no cuidado del líquido pronunciado en el aniversario de Durán pasaron ya seis meses. El 16 de octubre de 2017, fecha en que debía inaugurarse el renovado sistema de agua, la alcaldesa Alexandra Arce indicó que el servicio continuaría racionado “mientras no cuiden”.

En ese tiempo, los duraneños sienten que nada ha cambiado. “Seguimos con el agua racionada, y lo que es peor, llega solo en la madrugada. Tenemos que estar trasnochando para alcanzar a llenar los tanques”, expresa María Valencia, quien reside hace más de 20 años en la Cooperativa de Vivienda Excombatientes del 41.

En ese sector, ubicado al norte del cantón, el agua llega los martes, jueves y sábados. La situación más crítica, indica Gardenia Murillo, es que los vecinos deben esperar hasta la madrugada, succionar las mangueras para, con bomba encendida, intentar sacar el líquido y llenar los tanques. “Es humillante e inhumano que tengamos que penar para recibir un servicio por el que nos cobran”.

Sandy Egas reside hace siete años en la Cooperativa de Vivienda Vida Nueva, y la situación allí es parecida.

“Aquí llega los lunes y los sábados. Y debemos sacar con bomba porque no sube sola, no hay presión”. A eso se suma la calidad del líquido, dice. “Llega amarilla, salobre, solo la utilizamos para lavar ropa, pero no para beber”.

Es el mismo problema que denuncia Jenny Heleno, otra de las afectadas, a la que además la Empresa de Agua Potable le ha dejado una alerta de precoactiva en su vivienda.

“Cómo vamos a pagar tanto dinero (más de 900 dólares) por un servicio que no tenemos, que no es óptimo. Tampoco nos quieren aceptar un convenio de pago”.

Roxana Vera, coordinadora de servicios públicos, justicia y ambiente del Municipio, explica que el racionamiento se mantiene porque el Cabildo trabaja en la generación de anillos de distribución para eliminar las redes clandestinas, una problemática que se repite en varios sectores del cantón. “Y esa es la razón por la que nosotros estamos detenidos en la dotación 24/7”.

La funcionaria asegura que en dos semanas empezarán las pruebas respecto a cómo va a funcionar el sistema de anillos de distribución, en todos los sectores que tienen redes domiciliarias.

Verificarán, dice Vera, “si ya todas las redes están funcionando, cuánto nos siguen afectando las redes clandestinas, vamos a hacer visitas en los sectores para que de esa manera esta gente que está clandestinamente se pueda regularizar, saque su medidor y paguen el agua”.

A eso se suman las campañas educativas sobre el uso responsable del agua y la cultura de pago, acota Vera, quien es consciente de que los ciudadanos podrían estar reacios a cancelar por un servicio que no les llega a diario.