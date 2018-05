Los mercados, expectantes y con dudas sobre el plan

Edwin Gutiérrez, director de deuda soberana de mercados emergentes de la británica Aberdeen Standard Investments, sostiene que hubiera sido mejor incluir impuestos nuevos en el proyecto de ley, pero no es una sorpresa que esto no haya ocurrido. Otro detalle será cómo se ejecutan las medidas.

Redacción: Lisbeth Zumba R.

- Desde el sector corporativo, ¿cómo se reciben los incentivos que apuntan a atraer mayor inversión?

-Los esfuerzos son de aplaudir. Tenemos a un ministro (Pablo Campana) que está haciendo una labor extraordinaria al salir a vender adecuadamente a nuestro país, que está generando normativas de atracción de inversión, pero se debe trabajar en un punto importante que es coadyuvante a estas medidas: reglas claras, un factor que en los últimos 30 años ha generado inconvenientes y ha ahuyentado la inversión extranjera en el país.

- En los últimos años, ¿qué temas puntuales nos han venido afectando?

-Se lo explico con un ejemplo. Represento a una empresa telefónica muy importante de EE. UU. que hace 16 años firmó un contrato con Pacifictel para transmisión de datos telefónicos, pero a esta empresa le terminaron el contrato anticipadamente luego de la inversión millonaria que hizo en satélites, equipos, plataformas. Se fueron a arbitraje, ganaron, pero hasta el día de hoy, 14 años después, aún no logran cobrar las indemnizaciones dictadas por jueces ecuatorianos. Esto por injerencias políticas, corrupción existente.

- ¿Y qué repercusión genera este tipo de casos?

- Resultó que esta empresa gigante no solo que no ha vuelto a meter un solo dólar en el país, sino que ha recomendado a otras empresas de su mismo giro de negocios no invertir en Ecuador. Este tipo de inseguridad jurídica es la que entorpece y empaña la gran labor que hace. Sin reglas claras no hay labor cien por ciento eficiente.

-¿En qué áreas es preciso trabajar?

-En lo tributario, cuando se cambian constantemente las reglas, en el sector aduanero. Es conocido que en la Aduana han existido funcionarios corruptos que piden coimas, que entorpecen la labor comercial internacional. Ese tipo de prácticas deben desterrarse totalmente.