Richard Martínez: “Haremos un sacrificio anual de unos 200 millones de dólares”

Es domingo, el ministro de Economía, Richard Martínez, continúa su jornada laboral en una finca a las afueras de Quito. Afina detalles para defender la ley económica urgente en la Asamblea. Entrada la noche, se sienta con EXPRESO para explicar el alcance del modelo que pretende institucionalizar.

- La ley plasma el giro en el manejo económico, ¿cómo se llega a este momento?

- Se intentó por mucho tiempo lo mismo y la economía no respondió. Esa evidencia es de mucho peso en la ley. Además, hay una convicción del presidente para impulsar al sector privado como generador de empleo. El tercer punto: yo no soy el autor de la ley, ya se venían trabajando los temas con aportes del ministro [Pablo] Campana y otras carteras como Industrias.

- ¿Cuánto costarán las exoneraciones de la ley?

- Este año tendremos un ingreso adicional. En adelante haremos un sacrificio anual de entre 200 millones y 250 millones de dólares. Habrá una restricción en la recaudación que se compensará con el impulso productivo.

- El Estado tiene este año, 968 millones de dólares adicionales por ingreso petrolero. ¿Ese dinero irá a los fondos de ahorro que plantea la ley?

- Los fondos aplicarían después del periodo de estabilización de tres años. [Los 968 millones] servirán para llegar más rápido a la estabilización. El objetivo es tener colchones para aguantar la caída del precio del petróleo o shocks externos. No podemos caer de nuevo en el endeudamiento.

- ¿Cómo se financiará el fondo de garantía que la ley ofrece a la economía popular y solidaria?

- Con las utilidades de las empresas públicas. Hay que buscar el mecanismo porque esos recursos también van al presupuesto general del Estado.

- El presidente anunció una reducción del gasto público -incluido recorte de personal- de 1.000 millones de dólares, ¿el monto puede aumentar?

- Creemos que sí se podría porque hay mucho por hacer en términos de eficiencia. En un ejemplo: el auto del Ministerio de Finanzas viaja de Quito a Guayaquil para que el ministro se movilice. Eso, aunque hay un auto allá. Yo dispuse que eso no se aplique más. He hablado con el secretario general y varios ministros y todos ven espacios para optimizar el gasto. Al final del día hay que precautelar dinero que no es nuestro, es de los contribuyentes.

- ¿Mantendrá a Verónica Artola frente al Banco Central, pese a que fue parte del gobierno anterior?

- Estamos generando un refrescamiento de personas pero sobre todo de ideas. En Aduanas y el Servicio de Rentas se mantendrá el pilar del control pero también pensamos en un Estado que no hostigue y que facilite la contribución al ciudadano. En el caso del Banco Central, hemos decidido mantener a la gerenta luego de una conversación profunda. Coincidimos en la preocupación y las alternativas. El Banco Central no le prestará más dinero al Ministerio de Finanzas. Vamos a trabajar en el manejo adecuado de los balances del Banco.

- Pero ella fue parte de las decisiones polémicas...

- El presidente ha depositado su confianza para que la conducción de la economía esté en el ministro de Economía. Si bien haremos un trabajo conjunto, las decisiones estarán en manos del ministro de Economía.