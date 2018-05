Finanzas revisa su nexo con Petroecuador

La transparencia tiene varios pasos pendientes. La nueva administración del Ministerio de Economía y Finanzas ofreció transparencia en las cifras públicas y, para eso, debe pulir su relación con el sector petrolero. Especialmente con la empresa pública Petroecuador. Hoy el ministro Richard Martínez se reunirá con su par de Hidrocarburos, Carlos Pérez, para discutir acciones conjuntas.

Analizar el impacto del precio del crudo en las finanzas públicas será parte de los temas del encuentro. También se discutirán las medidas para remediar las “irregularidades” del régimen anterior. Esto por el endeudamiento que Petroecuador contrató para entregar recursos al gobierno del expresidente Rafael Correa.

En 2014, la petrolera y Finanzas firmaron un convenio que permitía que Petroecuador se endeude para “financiar obras del Buen Vivir”. Así, como después detalló la Contraloría General del Estado, la autodenominada revolución ciudadana ocultaba deuda y comprometía los recursos petroleros de Petroecuador.

Martínez dijo que el convenio será reformado de inmediato. Es más, la Subsecretaría de Financiamiento Público ya trabaja en una propuesta para terminar con el alcance negativo del documento.

Esa es una de las ocho recomendaciones que hizo la Contraloría al Ministerio de Economía y Finanzas y que ya se están acatando. Las otras estarán listas hasta el próximo mes.

Lo que sí dejó claro el actual ministro, exrepresentante del Comité Empresarial Ecuatoriano, es que no se utilizará el método de endeudamiento de la empresa pública para financiar al gobierno central.

EXPRESO publicó el 2 de enero los alcances del acuerdo de Finanzas y Petroecuador y las afectaciones que eso causó en las finanzas públicas. El entonces ministro de Economía, Carlos de la Torre, sin embargo, justificó el documento y hasta enfatizó que estaría vigente hasta 2020. “El gobierno también podía endeudarse para entregar recursos a Petroecuador”, destacó.

El ministro Carlos Pérez fue menos contemplativo. Él declaró que ese convenio no será utilizado porque no es factible que una empresa pública se preocupe por conseguir recursos para las obras del gobierno. Él explicó a este Diario que el acuerdo estaría guardado “con candado” para que no se lo use nuevamente.

El convenio de 2014 sirvió, sobre todo, para concretar las preventas de crudo que hizo Petroecuador a Petrochina, Unipec y Petrotailandia. Más de 10.000 millones de dólares se transaron con esas empresas orientales.