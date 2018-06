Carlos Pérez: “Hay generación y distribución de energía, pero no transmisión”

Carlos Pérez no debe preocuparse solo de la producción petrolera, de los pagos a las empresas proveedoras de servicios, del precio internacional de petróleo y de todo ese desbarajuste y corruptela dejados por sus antecesores. No. Ahora debe reestructurar otros dos ministerios: de Electricidad y de Minería. Y no es ‘pelo de gato’.

- El tema eléctrico es complejo. Resulta que hay energía que no se puede usar. En Durán hay empresas que quieren invertir y no pueden conectarse...

- Allí están con problemas de suministro de suficiente cantidad de energía; tuvimos una reunión importante con ellos y nos comprometimos a hacer un plan de trabajo, un cronograma con actividades para llegar a tiempo con la energía. Tenemos que construir dos líneas de transmisión para proveerles de suficiente energía y estaba previsto un contrato de 7 meses; lo que estamos haciendo, es reuniéndonos con el contratista que va hacer esa obra para tratar de achicar esos tiempo de construcción, acelerar el proceso.

- ¿Cuáles eran los plazos?

- Mi pedido fue a los técnicos, ojalá puedan reducir en vez de 7, a 4 meses el tiempo.

- ¿Qué ha fallado? ¿No se ha coordinado?

- La Celec (Corporación Eléctrica del Ecuador) y CNEL (Corporación Eléctrica Nacional) no se hablan. CNEL tiene la línea de transmisión pero no están las subestaciones listas. Si yo tengo generación y distribución y no tengo transmisión, ¿de qué sirve? No llega la energía de un lado a otro.

- ¿Allí los potenciales inversionistas se estancan?

- Se vienen más inversiones no solo extranjeras, sino también nacionales. Se hablaron de números importantes, de millones de dólares. Nos comprometimos al que el CNEL se siente con ellos inmediatamente desde la próxima semana a determinar cuáles son sus necesidades energéticas.

- ¿Cuánto se necesita de inversión en esa zona (Durán) para poder satisfacer esa demanda creciente de energía?

- Por ejemplo, la subestación de Taura hay que construirla, y otra cerca de Milagro; y construir las dos líneas de 69 kilovoltios que van a alimentar toda esa zona industrial. No puede ser que la industria vaya delante del suministro de energía. Debe ser al revés.

- Debe usted reestructurar tres ministerios. ¿Tiene ya idea de cómo lo hará?

- Tengo la responsabilidad de entregar al presidente la reestructuración de los tres ministerios en uno solo: el Ministerio de Energía y Recursos no Renovables, tenemos 90 días que se cumplirán el 15 de agosto. Estamos trabajando, básicamente lo que va a ver es 1 ministro, 3 viceministerios y debajo subsecretarías y direcciones. Cada viceministro va a estar encargado de su área. Hidrocarburos, Electricidad y Minería son especialidades diferentes y por eso hay que tener recursos especializados en esas áreas, donde va a venir la mayor reestructuración.

- En minería ahora tiene que enfrentar el problema de Río Blanco. El juez falló a favor de la comunidad y ha suspendido la operación...

- Pensamos que el juez no tiene la razón y estamos presentando una apelación al respecto. Es preocupante porque son inversiones de más de tres mil millones de dólares que están entrando al país de inversión minera. Lo preocupante es que si las cortes empiezan a pronunciarse en ese sentido y no se respeta el marco legal del país, se ahuyentan las inversiones.

- La Ecuarunari manifiesta que no hubo consulta previa a las comunidades...

- La ley ecuatoriana y los reglamentos de la OIT son muy claros: la consulta previa va cuando están afectadas comunidades indígenas, y no hay comunidades indígenas en la zona de influencia directa; segundo, se habla de contaminación del agua y eso no es cierto, no hay contaminación. Tenemos informes de las propias universidades de Cuenca que ratifican eso.