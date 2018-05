Raúl Ledesma: “Hay cifras positivas en el empleo adecuado”

El ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, en una visita a Diario EXPRESO destacó los beneficios de las nuevas modalidades de contratos laborales y aclaró que es el empleo adecuado el que ha subido.

- Algunos empresarios cuestionan los nuevos contratos laborales, ¿cuál es el punto de vista del ministerio?

- Las nuevas modalidades de contrataciones laborales tienen tres puntos importantes: tienen impacto social, van a la generación de nuevas plazas de trabajo o a la regularización de los empleos. No es una menor cosa la formalización del empleo, por el contrario; el subempleo es la peor precarización laboral porque no tiene Seguro Social, ni garantía constitucional, ni contenido del Código de Trabajo.

- ¿Y los otros dos beneficios?

- Segundo, hay un impacto productivo, para el sector empleador es útil. Hoy los contratos que están contenidos en el Código de Trabajo no llegan ni al 1 % de registro, significa que no se utilizan. La idea es crear herramientas que utilice el sector privado, para poder viabilizar las plazas de trabajo ocupadas. Y el tercero, es un impacto positivo para los trabajadores. Todas las modalidades tienen beneficios económicos adicionales desde el 15 % a valor hora. Esto es importante, porque mejora y compensa al trabajador que no tiene el empleo permanente. Los contratos son dirigidos a las actividades extraordinarias y temporales dentro del giro ordinario del negocio. Pero, temporales todo el año, no todos los días del año y no todas las horas del día. Esto permite, por ejemplo a los arroceros que contraten a fumigadores; a los bananeros, cortadores, etc.

- Entonces, ¿cuál es la preocupación?

- Los trabajadores están preocupados, con razón, de que se abuse de la norma. Y hemos sido claros, nosotros tenemos herramientas informáticas, que sirven para impedir la migración de los contratos. Es decir, que no empiecen a sacar a unas personas de un lugar para ponerlas en otro. Y estaremos muy atentos, hemos hecho un observatorio junto a las centrales de trabajadores. Si vemos que hay que tomar correctivos, lo haremos inmediatamente. Lo importante es dar ideas para solucionar la empleabilidad en el país. Si esas ideas no son adecuadas se sabrá retirarlas y corregirlas. Pero se debe avanzar, porque de una población económicamente activa de más de 8 millones tenemos más de 4’500.000 entre desempleo y subempleo que necesitan respuesta para mejorar su trabajo.

- En cuanto a las cifras de empleo que cuestiona la Cámara de Comercio de Guayaquil, ¿cuál es su postura?

- La Cámara tiene el derecho de interpretar las cifras como ellos entiendan, no estamos de acuerdo con su interpretación. Pero, entendemos su inquietud; que es que exista más nuevos empleos y mayor inversión en Ecuador. Y desde el Ministerio de Trabajo estamos haciendo lo que nos corresponde.

- ¿Por qué no están de acuerdo con las cifras de la Cámara?

- Ellos están hablando solo de nuevas plazas de trabajo y nosotros hablamos de empleo adecuado. Las cifras son buenas, se está encaminando a Ecuador hacia un proceso de empleabilidad correcta, estaba distorsionada; creemos que es difícil, dada la realidad económica en que el presidente Moreno recibió el país. Por eso es difícil lograr con todas las aspiraciones que se tenía antes y durante la campaña. Mas, se debe reconocer que las cifras de empleo adecuado han mejorado. Invito a que todos propongan ideas y apoyemos a sacar adelante al país. También se debe tomar en cuenta que de junio a diciembre de 2017 se han registrado más de 500.000 contratos, no es menos importante que se regularicen los contratos.