Baja el desempleo, pero no se crean nuevos puestos

El desafío que se impuso el Gobierno, de mejorar las condiciones del mercado laboral, no transita en buena senda. Aunque en la primera mitad del año, las cifras oficiales denoten una caída de la tasa de desempleo (un 4,1% versus el 4,5% de junio del año pasado), el número de trabajos de calidad se ha ido perdiendo y la informalidad ha alcanzado sus niveles máximos (47,5%).

Según la encuesta del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), en el primer semestre del año 161.689 personas perdieron un empleo pleno o adecuado; es decir, un trabajo que les ofrecía ingresos iguales o superiores a un salario mínimo a cambio de una jornada igual o mayor a las 40 horas por semana. La cifra difiere mucho de la recuperación que la oferta laboral venía reflejando en el primer trimestre, pero no sorprende si se la analiza dentro de un mercado que, en los últimos meses, ha venido soportando una desaceleración económica, a causa de un menor gasto del Gobierno. “El año pasado, la economía creció fuertemente impulsada por un endeudamiento agresivo. Se consiguieron $ 7.500 millones de deuda externa que permitieron que la economía crezca un 3 %, pero sabíamos que ese impulso no iba a ser permanente. Este año hemos visto cómo el Gobierno no ha podido conseguir financiamiento al mismo ritmo, situación que afecta negativamente a la liquidez y también al empleo”, explica el analista económico Alberto Acosta Burneo.

Hasta junio del 2018, el comercio contribuyó con la mayor proporción de empleos (17 %) de las 3’105.674 plazas que se contabilizaron a nivel nacional; no obstante, señala Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG), también fue uno de los sectores que más pérdidas de puestos reportó: 162.000 en el último año. Y esto debido “ a la ausencia de esquemas laborables flexibles que hace que 6 de cada 10 personas no puedan acceder a un empleo de calidad”.

El mal escenario económico, dice Acosta, ha hecho que buena parte de estos ecuatorianos pasen a formar parte de la lista de personas que trabajan en empresas que operan de manera informal (la tasa subió del 44,1 % al 47,5 %, superando así el índice del empleo formal) y que, en muchas ocasiones, no garantizan la afiliación a la seguridad social. “O que simplemente salgan de la Población Económicamente Activa (PEA), lo cual también es algo que llama la atención. Según las cifras oficiales, hasta junio 169.000 personas ya no estarían en la búsqueda de otro empleo. Esa es una tendencia que tenemos que ver si se mantiene en los próximos meses o si se responde a algún método de cálculo”.

El escenario negativo, asegura, podría seguir en los próximos meses, cuando el Estado refuerce sus políticas de ajuste fiscal y gasto. “Para este año, plantea una meta de $ 11.000 millones de financiamiento; es decir, seguirá viviendo del endeudamiento pero eso es algo que cada vez tendrá que ir corrigiendo”. A eso se suma, la lenta reacción que podrían tener el sector privado para reactivar su producción y demandar mayor mano de obra, para con ello llegar a suplir los vacíos que el Estado también está generando como motor de empleo.

El mercado laboral

En el país

En el país, 7’978.870 personas conforman la Población Económicamente Activa (PEA); de ese número 330.097 aparecen en el listado de los desempleados, 35.907 menos que igual trimestre del año pasado.

Por ciudades

Con respecto a junio 2018, el desempleo crece en la ciudad de Machala (del 4,3 % al 6,4 %) y Quito (del 7,8 % al 9,8 %) y disminuye en la ciudad de Guayaquil. Según las estadísticas del INEC, la tasa en esta ciudad bajó del 5,3 % al 3,4 %.

Por sectores

El comercio es la rama de actividad productiva que genera la mayor participación de empleados adecuados/plenos, con un 17 % de participación. Le sigue el sector de manufactura (incluida refinación de petróleo) con un 13,7 %.