La academia ante el reto de mejorar la competitividad

Ecuador está en el ranking de las mejores escuelas de negocio de América Latina. La buena noticia no solo es importante para la academia, sino para el país mismo, porque las empresas tienen el reto de ser más competitivas. De allí que crece la tendencia de reclutar ejecutivos tops.

Y la ventaja es que las escuelas de negocio del país se han esforzado por ser las mejores y por eso cinco de ellas están en el ranking de América Latina. A la cabeza en Ecuador está Espae Graduate School of Management-Espol. Esta entidad a nivel regional ocupa el puesto número 16 en el ranking MBA de la revista América Economía. A nivel local le siguen ESAI Business School-UEES, Universidad San Francisco de Quito, Universidad de las Américas y la Universidad Católica de Guayaquil.

Virginia Lasio, decana de Espae, dijo que mantienen y refuerzan el desempeño en la calidad de la planta docente, fortaleza académica y producción de conocimiento, con impacto no solo en el ámbito académico, sino también relevante para la sociedad en general y la comunidad empresarial en particular. “Y aunque no se ve directamente en los indicadores del ranking, innovaciones pedagógicas, proyectos de vinculación estratégica con la ciudad, contribuciones al ecosistema emprendedor con la Red Ángeles EC, enfoque en sostenibilidad, por ejemplo, contribuyen con nuestro posicionamiento”.

Una visión que mantienen las otras escuelas del país. Alejandro Ribadeneira, director general de IDE Business School de la Universidad de Los Hemisferios, indicó a Diario EXPRESO que las principales necesidades que tiene Ecuador en cuanto a las capacidades de los profesionales son que puedan tomar decisiones acertadas para generar una verdadera transformación del sistema económico del país, que tengan una orientación empresarial y que esta trascienda.

No es menos importante que sean capaces de tomar decisiones de carácter global. Así, la proyección del pequeño, mediano y gran negocio no se limitará a las fronteras del Ecuador. Y dada la coyuntura del país, debe saber manejar el riesgo, el cambio constante del entorno, además de que sean innovadores en sus planteamientos y soluciones.

Las escuelas de negocios cumplen un rol fundamental en las sociedades modernas.

Desde el punto de vista de Alberto Dahik, director del Centro de Estudios Económicos y Sociales para el Desarrollo de la UEES, el avance de las economías, las innovaciones, el desarrollo están íntimamente atados a la capacidad de emprender. Adicionalmente, esos emprendimientos, plasmados en realidades empresariales, requieren cada vez más de administraciones eficientes y profesionales, en un mundo altamente competitivo y globalizado. Las escuelas de negocios hacen ambas cosas, destacó.

Guayaquil

En ranking y visualizando solo a Ecuador, la ciudad que lleva la bandera en tener las mejores escuelas de negocios es Guayaquil. Tres de las cinco del país están ubicadas en el Puerto Principal, con la Espae a la cabeza.

Santiago

En Chile está ubicada la mejor escuela de negocios de América Latina. Es la Universidad Adolfo Ibáñez, que está en Santiago. Esta entidad sacó una puntuación de 95,2. En segundo lugar está Egade Business School de DF, Monterrey y Guadalajara.

Quito

En la capital de Ecuador, el IDE Business School de la Universidad de Los Hemisferios este martes 29 de mayo va a celebrar sus 25 años. Por allí han pasado más de 25.000 ejecutivos y unos 1.600 sacaron maestrías.