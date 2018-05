En suspenso la vigencia de contratos laborales

Tras meses de diálogo y negociación, el Gobierno había ofrecido que ocho nuevas contrataciones laborales entrarían en vigencia a partir del 1 de mayo como un homenaje a la clase obrera en su día, pero hasta ayer, esto no ocurrió. El empleo de estas modalidades está en suspenso, no solo por la expectativa de que esto finalmente ocurra, sino por la disconformidad que aún existe en sectores como el florícola y el pedido de que su contenido se corrija.

Estas modalidades de contratación fueron ofrecidas en septiembre del año pasado, como una herramienta que ayudaría al presidente Lenín Moreno a cumplir con su meta de crear 250.000 plazas de empleo por año. No obstante, la necesidad de dialogar y consensuar con algunos sectores es lo que, a criterio de Raúl Ledesma, ministro de Trabajo, ha venido prorrogando su aprobación. Pero ahora que el ministerio ha dado su aval para que se publiquen en el Registro Oficial, las trabas tienen indicios de continuar, pues no todos los sectores están de acuerdo con lo que se propone.

“Ha sido una tomadura de pelo. Nos convocan a muchas reuniones, escuchan nuestras observaciones, pero luego estas no se incluyen”, dice sin ambages Gino Descalzi, vicepresidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Flores (Expoflores), gremio que hace unos días pidió al ministerio suspender la aprobación de la modalidad de contratación de este sector. Según Descalzi, la propuesta, no ayudaría en nada a los floricultores a generar nuevos empleos. Entre las objeciones que tienen destacan dos: la obligatoriedad de que estos contratos sean usados solo para nuevas contrataciones y la exigencia de que estos no superen las 36 horas semanales y se haga un pago adicional. “Son modalidades muy onerosas para el empleador y que resulta que solo servirá para pocos empleados, los que entren de ahora en adelante, y no para todos. No se trata de una solución integral... Por otra parte, ¿cómo genero bienestar en mi empresa al tener un grupo ‘élite’ que trabaja menos horas por semana y que gana más?”, cuestiona.

Un sentir contrario tienen los sectores bananero y turístico, que ayer se pronunciaron a favor de sus respectivos acuerdos y mostraron expectativa por empezar a utilizarlos. Holbach Muñetón, presidente de la Federación de Cámaras de Turismo, sostuvo que la nueva modalidad que se propone para su sector permitirá que los hoteleros puedan contratar (con beneficios sociales incluidos) a trabajadores solo para ciertos eventos. “Si para un matrimonio necesitamos 20 saloneros ahora tendremos la opción de contratarlos solo para esa noche. Antes eso era imposible porque teníamos que tener a esas personas contratadas de por vida”, dice.

EXPRESO pidió al ministerio información para conocer sobre el proceso de publicación de estas nuevas modalidades y sobre el número de contratos que finalmente entrarían en vigencia; no obstante, no hubo respuesta hasta el cierre de esta edición. Según una proyección de la propia cartera de Estado, estas facilidades de contratación animarían al sector privado a crear 48.773 plazas de trabajo solo este año y unas 236.253 hasta el año 2021 (ver cuadro). En este 2018, la mayor cantidad de suscripciones se daría en el sector de la construcción (32.469) y en el sector agrícola, ganadero y acuícola (13.569).

Aprobadas estas nuevas modalidades, se requeriría de un plazo para que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) termine de adaptar su sistema a las nuevas condiciones de contratación. Un proceso que gremios como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), a través de alianza con el ministerio, se comprometen a inspeccionar. Se busca evitar que las empresas opten por una migración de contratos que perjudique a los empleados.

Bananero

La jornada se realizará en un máximo de 36 horas semanales distribuidas en seis días. Los beneficios sociales serán cancelados proporcionalmente.

Florícola

Se incluye un pago adicional del 15 % al valor de la hora calculada como jornada completa. Las hornadas serán de 36 horas semanales. No podrán exceder las 8 horas diarias.

Turístico

Tienen la opción de pagar la remuneración de forma diaria, semanal, quincenal o mensual. Las horas extraordinarias se pagarán según lo que ordena el Código de Trabajo.