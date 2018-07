Una megafusión para llevar el canal a más de 11 metros

El dragado de 90 kilómetros del canal de acceso a los puertos de Guayaquil consolida al sector marítimo en Ecuador en una corriente que a nivel mundial no es nueva: grandes alianzas.

De las cuatro ofertas presentadas el martes al Municipio hay una muy particular, ya que fusiona a tres de las empresas más importantes del mundo: la belga Dredging Environmental Marine Engineering (Deme), el consocio chino CRBC Shanghai Dredging y Transoceánica. Se denomina ‘Consorcio Canal Hacia el Futuro’.

El grupo multinacional SAAM, de origen chileno, a través de una carta, también ofreció apoyo financiero a quien gane la licitación hecha a través del sistema de Alianza Público Privada para profundizar el canal del acceso marítimo a los puertos y del río Guayas. Diario EXPRESO confirmó la información con allegados a la empresa en Ecuador.

SAAM presta servicios al comercio internacional a través de sus tres divisiones de negocios, terminales portuarios, remolcadores y logística. Tiene más de 50 años de experiencia. Está en 13 países de América y genera empleo a más de 8 mil trabajadores. En Ecuador maneja la segunda terminal en importancia, TPG (Terminal Portuario de Guayaquil) en la isla Trinitaria. Está asociado a operadores locales y globales, entre ellos destacan SSA Marine, el mayor operador de terminales en EE. UU.; SMIT, segundo mayor operador de remolcadores del mundo y filial del grupo holandés Boskalis y American Airlines.

Transoceánica es fuerte en el sector naviero: agencia a CSAV, Hapag Lloyd, NYR Group (también Lan y Lufthansa). En Ecuador tiene además una empresa de transporte y un patio de contenedores, Tercon.

CRBC, en su anteproyecto presentado en junio del año pasado para elaborar el prospecto del Cabildo, dio insumos importantes para elaborar las bases para la convocatoria para la profundización del canal de acceso a las terminales privadas de la ciudad, incluyendo el mantenimiento, operación, financiamiento y transferencia. Su tarifa -cobro por tonelada de registro bruto- fue la más baja.

Dredging también dio “insumos” importantes para elaborar la convocatoria actual.

Las compañías Royal Boskalis, Van Oord, Jan de Nul son las otras tres interesadas en el gradado del canal de acceso. Todas son reconocidas en el negocio del dragado de canales y obras de ingeniería marítima. EXPRESO no ha podido obtener mayor información sobre la oferta de estas empresas, ya que la Comisión de Dragado del Municipio analiza aún las ofertas técnicas, antes de las económicas. Está previsto que para septiembre se adjudique la obra. Hasta que no se cumplan los plazos no se dará información adicional.

Según expertos nacionales, las filiales de Jan de Nul -otra participante- han dragado, o lo están haciendo, los canales de DPWorld Posorja, Puerto Bolívar (Flanders) y Manta (Envisan).

Cinco beneficios

Ruta directa

Los barcos podrán seguir llegando hasta los puertos que están los esteros en el Guasmo, Fertisa o Trinitaria; y aquellos que están en el río Guayas.

Más carga

Los barcos podrán traer más carga en un mismo buque, lo cual implica hacer más eficientes las operaciones tanto de exportación como de importación.

Logística

Los puertos de Guayaquil están más cerca de las zonas industriales que importan materias primas y de las áreas donde se genera la producción exportable.

Costos

El hinterland o zona de influencia de Guayaquil es el más importante, lo cual implica que la carga no debe recorrer largas distancias en camiones.

Baja emisión

El traslado de contenedores por vía terrestre genera a la vez mayores emisiones de gases contaminantes. Guayaquil tiene todos los servicios logísticos más cerca.