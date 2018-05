El 62 % de la deuda tiene un interés elevado

Los datos fueron publicados, pero los resultados no son alentadores. Ecuador acumuló, hasta abril de este año, una deuda total de 58.979,9 millones de dólares. Es decir, unos 18,9 puntos porcentuales por encima del límite legal y más de la mitad de todo el Producto Interno Bruto (PIB). En la publicación se incluye además la tasa de interés de dicha deuda. Ese indicador también es elevado.

Solo la deuda agregada (sin considerar pasivos como las preventas de petróleo) es de 48.847,6 millones de dólares. Esa cantidad paga diferentes tasas dependiendo del prestamista. Organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) prestan recursos con tasas de menos del 5 %. La CAF, por ejemplo, prestó 224,8 millones con una tasa inferior al 3 %.

Como con la CAF, 2.732,9 millones de dólares de la deuda agregada tienen entre el 0 % y el 3 % de interés.

¿Cuál es interés promedio de la deuda ecuatoriana? Según los datos publicados el jueves por la Subsecretaría de Financiamiento Público, la mayor cantidad de deuda paga un interés superior al 5,1 %. Los bonos que emite el país para compradores internos y extranjeros pagan hasta el 10 %. En total, 30.474,1 millones de la cuenta agregada pagan entre 5,1 % y 10 %. Es decir, el 62 % de la deuda contabilizada.

Es una deuda cara, según las autoridades económicas y expertos en finanzas. El gobierno del expresidente Rafael Correa, señalan, contrató mucho y contrató mal.

El exministro de Finanzas del actual régimen, Carlos de la Torre, justificó durante su permanencia en el cargo la contratación de Correa y su equipo económico. Dijo, repitiendo el discurso de predecesores como Patricio Rivera, que la situación económica externa obligó a que el país busque créditos con plazos cortos e interés alto. Ofreció una renegociación de valores. Eso no se cumplió.

Tampoco se cumplieron los ofrecimientos posteriores de renegociación. El actual ministro Richard Martínez tiene más cautela al hablar de renegociar. Para él, lo importante es transmitir el mensaje de que Ecuador cumplirá con sus compromisos.

La deuda interna, de su parte, tiene tasas de interés más bajas, aunque los montos son altos. El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) es el mayor comprador de bonos del Estado. De esas emisiones, 7.668 millones de dólares pagan entre 5,1 % y 8 % de interés.

El informe de Finanzas muestra que, aparte de los 58.979,9 millones de dólares de deuda total, existen otros valores que deben ser considerados. Hay 3.115,51 millones de dólares en pasivos contingentes: obligaciones que, de momento, no son pagos que deban hacerse. Es más, podrían no convertirse en deudas y por eso no aparecen en los registros oficiales de pendientes. En esa lista están, por ejemplo, montos por laudos y por certificados de garantía del Yasuní.

Para atender estas necesidades, el ministro Martínez planea una gira internacional para acercarse a entidades como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. JMF