La deuda pública perderá su techo

Los cambios comienzan a evidenciarse, al menos en anuncios. El nuevo ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, inicia actividades con un paquete de reformas administrativas, técnicas y hasta legales.

En sus primeras declaraciones como ministro del gobierno de Lenín Moreno, el expresidente del Comité Empresarial Ecuatoriano dijo que está en la mira la eliminación del techo legal al endeudamiento público. Actualmente, aunque irrespetado por el expresidente Rafael Correa, el límite es del 40 % del Producto Interno Bruto (PIB). Es decir, la deuda no puede superar ese porcentaje del PIB, unos 40.000 millones de dólares.

Martínez precisó que no se plantea un descontrol al monto de endeudamiento. La eliminación del techo responde, en parte, a que el gobierno de Correa superó ese valor y dejó en el limbo las futuras necesidades de financiamiento. El ministro plantea una serie de “reglas macrofiscales que garanticen la sostenibilidad en el largo plazo”.

Aunque no dio mayores detalles al respecto, sí anunció respeto a los dichos de la Contraloría General del Estado. El ente hizo 18 observaciones al manejo de deuda pública y los antecesores de Martínez (Carlos de la Torre y María Elsa Viteri) tuvieron algunos reparos.

Viteri, por ejemplo, dijo que hizo consultas a la Contraloría sobre cómo aplicar algunas de las observaciones, pero no hubo una respuesta. “No es que yo diga que no hay un sobreendeudamiento, es que no hay una norma que lo diga”, manifestó ayer en una conferencia de prensa.

El exrepresentante empresarial y ahora funcionario público no perdió el tiempo con comunicados al contralor subrogante, Pablo Celi. Mediante comunicado informó que al menos ocho de las recomendaciones de Contraloría se solucionarían de inmediato. El resto será paulatino e incluirá, por ejemplo, la derogatoria del Decreto Ejecutivo 1218 que modifica la presentación de la deuda pública y que fue firmado por Rafael Correa. El pedido se tramitará desde el lunes en la Asamblea Nacional.

El Legislativo, además, deberá tramitar la suspensión del límite de deuda. El nuevo ministro espera contar con los votos suficientes para el cambio legal y para aprobar la ley económica urgente que se presentará en los próximos días.

Ese documento tendrá sustanciales cambios con respecto al firmado por María Elsa Viteri, que nunca vio la luz. Todavía no hay detalles del texto, pero por ejemplo se habla de la eliminación del anticipo del Impuesto a la Renta y hasta de una ampliación de la contratación de deuda para este año.

Otro ofrecimiento es transparentar la información. El comunicado detalla que la publicación de cifras de deuda (que dejó de exhibirse en enero) volverá a la normalidad. Hasta el cierre de esta edición, sin embargo, el retraso continuaba.

Jubilados

El ministro Martínez ofreció un cronograma inmediato de pago para los jubilados del sector público que todavía tienen cuentas por cobrar.

Escenario

En los próximos días, adelantó, hará una exposición de la situación real de la economía nacional. El informe incluirá un diagnóstico detallado.