“Perdonar deudas llevó a la quiebra al Banco de Fomento”

También se señaló que el proyecto directamente no estimula la creación de nuevas plazas de trabajo; sino indirectamente, al estimular las inversiones y la producción. Destacaron que alrededor de 120.000 universitarios cada año salen en busca de trabajo, y ello no se puede olvidar.

Entre los puntos que inquietan a los expertos está el que con el perdón de los intereses y multas por no pagar los impuestos a tiempo, se esté desarrollando una mala cultura tributaria. Los expertos recordaron que con medidas similares se llevó a la quiebra al ex Banco Nacional de Fomento .

- Acerca del punto de responsabilidad de los accionistas, representantes legales y familiares de las propiedades por presunción, me parece bien que se elimine. Todavía no está claro qué ocurre con los procesos que están en marcha.

- Los beneficiarios de la remisión deben pagar hasta en 90 días, si tuvieron ventas sobre los $ 5 millones. No debe ser sobre los ingresos sino sobre la utilidad, porque es posible tener muchas ventas y a la vez muchos gastos. Y si se obliga a pagar en 90 días se tendrá que hacer un préstamo a un banco para pagar. Al final no es la empresa la que gana.

- Hay la necesidad de definir con mayor claridad la rebaja paulatina del Impuesto a la Salida de Divisas.

- Quedan algunas inconsistencias en ciertos beneficios e incentivos, que al no estar claramente determinados terminan afectando el propósito. Un ejemplo es el pago de contribución ante el beneficio por la enajenación de acciones.

- No se debe abusar de la exoneración de pago de impuestos. Ya estamos como el ex Banco Nacional de Fomento, que quebró por los tantos perdones de deuda. Eso es paternalismo. Es una especie de incentivo y premio al moroso y castigo al cumplidor. Se puede pensar que en Ecuador no hay que ser tan disciplinado con los pagos, porque tarde o temprano llega una amnistía que libra de los recargos y multas. Esto genera una mala cultura tributaria, que no es buena para el país.

Pablo Guevara, experto en tributos de Fidesburó