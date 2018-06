Verónica Artola: “Se analiza la posibilidad de bajar las tasas de interés”

La gerente del Banco Central del Ecuador (BCE), Verónica Artola, habla sobre cuál será el impacto del proyecto de Ley Orgánica de Fomento Productivo y Atracción de Inversiones en la economía nacional.

- ¿El BCE ya calculó qué impacto tendrá la ley económica?

- Todavía no hay una estimación. Una vez que se apruebe la ley ya podríamos ver cuáles son los incentivos que se quedaron, cuáles van a ser los impactos fiscales. Y una vez que tengamos esa información, el BCE se demoraría no más de una semana en calcular eso.

- Es decir, ¿en un mes tendremos una nueva estimación del PIB para 2018?

- Sí, más o menos.

- ¿Cómo fortalecer la Reserva Internacional sin más deuda?

- Hay tres fuentes importantes que nutren la Reserva Internacional: más exportaciones, más giros de los bancos del exterior y deuda. Mientras que sale dinero por giros, por importaciones de productos, si se paga mayores amortizaciones de deuda y la salida de las bóvedas del BCE. Durante este último mes las reservas han bajado en el orden de los $ 600 millones por dos factores: giros al exterior y por pagos de unos laudos arbitrales. El ministro Martínez ha dicho que hay que sostener la reserva y que para eso se requieren más exportaciones y más inversión extranjera. Por ello, la ley económica será importante.

- La ley busca prohibir los préstamos de liquidez a Finanzas. ¿Por qué ese cambio si antes se defendían las operaciones?

- Este Gobierno lo que ha buscado es fortalecer las reservas. Ya dimos el primer paso con la ley anterior. La idea de prohibir esas transacciones es fortalecer la reserva, los activos del BCE y transmitir confianza.

- Parte de la deuda de Finanzas con el BCE se pagó con acciones. ¿Se va a revertir eso?

- Eso todavía está en análisis. No tenemos una posición definitiva, pero de todas maneras lo que sí está garantizado es que el Ministerio de Economía y Finanzas va a honrar todas las deudas que tiene con el BCE. Se tiene que pagar en efectivo. En la ley de diciembre ya se puso el candado de que al BCE ya no se le podrá pagar con nada que no sea efectivo.

- ¿Las operaciones con oro, como las realizadas con Goldman Sachs, se prohibirán?

- La operación del oro es totalmente distinta y la hace cualquier banco central del mundo. No es la primera o segunda vez que se hace. En los 80 lo hacían como una operación más para ganar rentabilidad. Eso no está prohibido. Son actividades en las que el BCE puede seguir invirtiendo.

- ¿Cómo está su relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI)?

- Las relaciones son muy cordiales por diferentes ámbitos, por la entrega de información. Tenemos algunas cooperaciones en marcha. Vendrán en septiembre para el cambio de año base y adicionalmente estamos ya preparándonos para la revisión del Artículo IV.

- ¿Cuándo se efectuará la revisión del Artículo IV?

- El ministro tiene las fechas exactas, pero creería que no sería más allá de dos meses.

- ¿Se revisarán las tasas de interés para mover la economía?

- Ese es uno de los lineamientos del presidente, pero hay que hacer un análisis técnico y para eso en las próximas semanas estamos constituyendo mesas técnicas con la banca privada y pública, la economía popular y solidaria y actores académicos para revisar las metodologías para poder ver hasta dónde se puede bajar.

- ¿Cuánto tiempo tomará?

Hasta fin de año. Considero que en una economía como la nuestra tener tasas de microcrédito que bordean el 30 % anual cuando necesitamos reactivar la economía, siguen siendo tasas muy altas.